“อาวดี้” ชี้จองรถภายในปีนี้ ก่อนราคาพุ่งกว่า 2.5 ล้านบาท จากภาษีใหม่ปรับปีหน้า

อาวดี้ ประเทศไทย ประกาศ “ช่วงเวลาทองของผู้บริโภค” ก่อนภาครัฐปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2569 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยจะเพิ่มอัตราภาษีสำหรับรถยนต์บางกลุ่ม โดยเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ซึ่งอาจทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ Audi อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเป็นเจ้าของรถพรีเมียมจากเยอรมนีแท้ในราคาเดิม โดยลูกค้าที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะยังคงได้รับราคาปัจจุบันก่อนมีการปรับขึ้นในปีหน้า
เบื้องต้นคาดว่า รถยนต์ Audi หลายรุ่นจะมีการปรับราคาตามโครงสร้างภาษีใหม่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10–12% โดยเฉพาะรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 3,000 ซีซี ในตระกูล RS และ High Performance อาทิ
RS 6 Avant quattro performance จาก 11,280,000 → 13,800,000 บาท
RS 7 Sportback quattro performance จาก 11,280,000 → 13,800,000 บาท
RS Q8 quattro performance จาก 13,590,000 → 16,990,000 บาท
สำหรับรุ่นยอดนิยม เช่น Audi A5 edition one, Audi TT coupé Final Icon Black, และ Audi Q5 TFSI e ก็จะมีการปรับขึ้นราว 10–12% เช่นกัน
อาวดี้เชื่อว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่จะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ช่วงปลายปีนี้ให้คึกคัก โดยเฉพาะในตลาดรถหรู ซึ่งผู้บริโภคต่างเร่งจองรถเพื่อรับราคาพิเศษก่อนปรับขึ้น โดยย้ำว่า “#ไม่ซื้อAudiตอนนี้จะไปซื้อตอนไหน”
ทั้งนี้ รถยนต์ Audi ที่จำหน่ายในประเทศไทยทุกคันเป็นรถนำเข้าทั้งคัน (CBU) จากเยอรมนี การันตีคุณภาพระดับโลก พร้อมบริการหลังการขายมาตรฐาน Audi Protection รับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม. และรับประกันแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 8 ปี หรือ 160,000 กม.
ผู้ที่สนใจสามารถจองรถยนต์ Audi ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อรับสิทธิ์ในราคาเดิมก่อนภาษีใหม่มีผลปีหน้า