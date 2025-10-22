วอลโว่เปิดตัว “Volvo ES90” รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบสุดพรีเมียม ราคา 2.99 ล้านบาท

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เปิดตัว Volvo ES90 รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย เคาะราคาเริ่มต้น 2,990,000 บาท ชูจุดเด่นดีไซน์เรียบหรูสไตล์สแกนดิเนเวียน ผสานความอเนกประสงค์ระหว่างซีดานกับรถทรงฟาสต์แบ็ก (fastback) พร้อมความสูงใต้ท้องรถแบบ SUV บนพื้นที่โดยสารกว้างขวาง รองรับทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางของครอบครัว
คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “Volvo ES90 คือการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ดีไซน์อันสง่างาม และประสบการณ์ขับขี่ระดับพรีเมียมในแบบฉบับวอลโว่” พร้อมย้ำว่ารุ่นใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันแบรนด์สู่การเป็นผู้นำยนตรกรรมไฟฟ้าในไทย
ภายนอกของ ES90 โดดเด่นด้วยไฟหน้า Thor’s Hammer เอกลักษณ์ของวอลโว่ เสริมด้วยไฟท้าย LED ทรงตัว C ลาดลงตามแนวหลังคา fastback เพื่อเพิ่มความลู่ลมและความสวยงาม พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาด 446 ลิตร และสามารถขยายได้ถึง 904 ลิตร เมื่อพับเบาะหลังลง รวมถึงมีช่องเก็บของด้านหน้า (Frunk) ขนาด 27 ลิตร
ห้องโดยสารภายในตกแต่งด้วยวัสดุไม้แท้และเบาะหนัง Nappa สะท้อนความหรูหราอบอุ่นตามแนวคิด Scandinavian Design พร้อมหลังคาพาโนรามิกแบบอิเล็กโทรโครมิกที่ปรับความโปร่งแสงได้ ระบบฟอกอากาศกรองฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 95% และมอบความเงียบสงบในห้องโดยสารด้วยเครื่องเสียง Bowers & Wilkins จำนวน 25 ลำโพง กำลังขับ 1,610 วัตต์ พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos®
Volvo ES90 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% จากแพลตฟอร์ม SPA2 และเทคโนโลยี Superset tech stack รองรับการอัปเดตระบบแบบ Over-the-Air พร้อมชิปประมวลผล NVIDIA DRIVE AGX Orin แบบคู่ ช่วยยกระดับสมรรถนะและความปลอดภัยสูงสุด
ระบบแบตเตอรี่ 800 โวลต์ รุ่นใหม่ ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด 755 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) และเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ในเพียง 6.6 วินาที ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.25
ด้านความปลอดภัย วอลโว่มอบมาตรฐานสูงสุดผ่านระบบ Safe Space Technology ผสานกล้อง 7 ตัว เรดาร์ 5 ตัว เซนเซอร์ 12 จุด และ LiDAR จาก Luminar Technologies เพื่อการตรวจจับวัตถุและป้องกันการชนอย่างแม่นยำ
Volvo ES90 Ultra Single Motor Extended Range เปิดราคา 2,990,000 บาท เริ่มส่งมอบภายใน ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569 พร้อมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวอลโว่ในยุคยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมในไทย.