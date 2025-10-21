อีซูซุ ยกทัพรถใหม่ครบไลน์อัพ “D-MAX – X-SERIES – MU-X” ปรับโฉมแรงสะเทือนวงการปิกอัพ

อีซูซุจัดเต็มรับปลายปี เปิดตัวรถใหม่ครบทุกไลน์อัพ นำโดย ISUZU D-MAX "THE ONE & ONLY" รุ่นใหม่ล่าสุด เสริมด้วย X-SERIES 2.2 Ddi MAXFORCE ครั้งแรกกับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด และ MU-X “THE NEXT PEAK” ยกระดับช่วงล่างใหม่ STIFF FLEX พร้อมเปิดสนามทดสอบ “ISUZU 4x4 EXPERIENCE” ครั้งแรกของโลก! พลิกโฉมสู่ศูนย์ฝึกขับออฟโรดที่ใหญ่และครบที่สุดในเอเชีย
อีซูซุเดินหน้าเปิดศึกตลาดรถปิกอัพไทยแบบเต็มกำลัง เปิดตัวรถใหม่ครบทั้ง 3 ไลน์อัพ ภายใต้แนวคิด “รถปิกอัพแห่งอนาคต” นำโดย ISUZU D-MAX "THE ONE & ONLY" หนึ่งเดียว…เท่านั้น!, ISUZU X-SERIES “2 HOT…2 HANDLE” ร้อนแรง…เป็นเรื่อง! และ ISUZU MU-X “THE NEXT PEAK” สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
นำทีมโดย ใหม่! ISUZU V-CROSS 4x4 “THE ONE & ONLY” สปอร์ตออฟโรดโฉมใหม่ ดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายใน เพิ่มสีใหม่ “อินนิชมอร์ เกรย์ โอเพค (Inishmore Gray Opaque)” พร้อมเทคโนโลยีล้ำหน้า ทั้งพวงมาลัยไฟฟ้า EPS, กล้องรอบคัน 360° Surround View Camera พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ และระบบ ADAS เวอร์ชันล่าสุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ต่อยอดความแรงด้วย ISUZU X-SERIES “2 HOT…2 HANDLE” ครั้งแรกกับขุมพลัง เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดแบบสปอร์ต REV TRONIC และ Paddle Shift ที่พวงมาลัย มาพร้อมชุดแต่งใหม่ “The X Package” เติมความสปอร์ตทั้งภายนอกและภายใน
ด้าน ISUZU MU-X “THE NEXT PEAK” อัปเกรดช่วงล่างใหม่ STIFF FLEX มอบความมั่นใจและความนุ่มนวลมากขึ้น ลดแรงสั่นสะเทือนและอาการโคลงขณะเข้าโค้ง ยกระดับความหรูและความมั่นใจในทุกเส้นทาง
ลูกค้าสามารถสัมผัสรถรุ่นใหม่ทั้ง ISUZU D-MAX “THE ONE & ONLY”, X-SERIES “2 HOT…2 HANDLE” และ MU-X “THE NEXT PEAK” ได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป พร้อมร่วมแคมเปญใหญ่ “MAXFORCE BIG THANKS” มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ลุ้นขับฟรีสูงสุด 100,000 กิโลเมตร