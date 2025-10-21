“POP” ปลื้ม! มอเตอร์สปอร์ตตอบรับดี ชูศักยภาพอะไหล่ไทยคุณภาพสูง เดินหน้าสนับสนุนทีมแข่งต่อเนื่อง

“POP” แบรนด์อะไหล่ยานยนต์มาตรฐานสากลฝีมือคนไทย ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้นำด้านอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) และผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ผู้ประกอบการรถยนต์รายใหญ่ (OEM) ของไทยและส่งออกต่างประเทศ เดินหน้ารุกตลาดมอเตอร์สปอร์ตต่อเนื่องหลังกระแสตอบรับดีเกินคาดจากที่ผ่านมา พร้อมชูศักยภาพอะไหล่ไทยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพสูงรองรับการแข่งขันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่อะไหล่รถยนต์ “POP” ได้ประกาศรุกตลาดมอเตอร์สปอร์ตและสนับสนุนทีมแข่ง Sigma Motorsports ภายใต้บริษัท โปรเจกต์ซิกมา (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมส่งมอบอะไหล่คุณภาพสูงให้ทีมแข่งใช้ตลอดฤดูกาล พบว่ากระแสตอบรับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นไปอย่างโดดเด่นและดีเกินคาด เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ การรับรู้แบรนด์อะไหล่ POP ที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถที่มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและทนทาน นับเป็นสัญญาณที่ดีในการขยายตลาดในระยะยาว โดยในฤดูกาลแข่งขันที่ผ่านมา อะไหล่ POP ได้ร่วมสนับสนุนทีมแข่ง Sigma Motorsports ภายใต้บริษัท โปรเจกต์ซิกมา (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยนักแข่งชื่อดัง คริส อัศวนนท์ ในรายการแข่งรถยนต์ทางเรียบระดับประเทศหลายรายการ อาทิ รายการ IDEMITSU SUPER TURBO THAILAND 2025 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ , รายการ RCT TOYO TIRES EXPLORAR 2025 สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี และรายการ ONLY ONE KKC100 2025 ทสนามแก่งกระจานเซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี
“เรามองว่าการสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตและร่วมมือกับทีมแข่งไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์แบรนด์ แต่เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานอะไหล่ไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของฝีมือคนไทยเอง ถือเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนถึงความทนทาน ความแม่นยำ และสมรรถนะสูงสุดภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากลของเรา การที่ทีมนักแข่ง Sigma Motorsports ใช้อะไหล่ POP ในการแข่งขัน สะท้อนถึงศักยภาพของอะไหล่ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ทั้งในด้านความทนทาน ความแม่นยำ และสมรรถนะสูงสุดในสภาพการใช้งานจริงสะท้อนว่าแบรนด์ไทยสามารถก้าวสู่เวทีระดับมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ” นางสาวชัญญากล่าว และเสริมว่า
อะไหล่ยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเฉพาะทางที่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำและความทนทานสูง เช่น มอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานลูกค้า และทดสอบศักยภาพผลิตภัณฑ์ในสภาพการใช้งานจริงที่เข้มข้นที่สุด ซึ่งอะไหล่ภายใต้แบรนด์ POP ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั้งในและต่างประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ อาทิ ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยางกันกระแทก ยางเพลากลาง ไปจนถึงบูชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง ครอบคลุมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถเพื่อการพาณิชย์ และล่าสุดคือรถแข่งที่ต้องการความแม่นยำและทนทานสูง ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 และ IATF 16949 พร้อมได้รับการรับรองจากโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก แอฟริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และยุโรปตะวันออก
ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “POP” สามารถสอบถามรายละเอียด ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ชั้นนำ ตัวแทนจำหน่าย หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://chalitindustry.com หรือโทร. 02 8026400 หรือ Email: info@chalitindustry.com