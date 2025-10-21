เผยโฉม Toyota Land Cruiser FJ รุ่นใหม่ เตรียมขายไทยปีหน้า มากับเครื่องยนต์เบนซินและขับเคลื่อนสี่ล้อ

โตโยต้า เผยโฉม Toyota Land Cruiser FJ รถออฟโรดเจเนอเรชันใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาเพื่อเติมเต็มตระกูล Land Cruiser ให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Freedom & Joy” หรือ “อิสรภาพและความสนุก” ที่เจ้าของรถสามารถเพลิดเพลินไปกับการขับขี่ในแบบของตนเอง โดยยังคงไว้ซึ่งจุดแข็งระดับตำนานของ Land Cruiser ได้แก่ ความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และสมรรถนะออฟโรดระดับโลก
ตระกูล Land Cruiser ถือกำเนิดในปี 1951 ภายใต้ชื่อ Toyota BJ และกลายเป็นรถยนต์คันแรกที่สามารถปีนขึ้นถึงสถานีที่ 6 ของภูเขาไฟฟูจิ นับแต่นั้นเป็นต้นมา Land Cruiser ได้รับการยอมรับในฐานะรถที่สามารถพาผู้คนไปได้ทุกที่และกลับมาอย่างปลอดภัย ตลอดกว่า 70 ปี มีการจำหน่ายแล้วมากกว่า 12.15 ล้านคันในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก
ปัจจุบัน Land Cruiser มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่
-Station Wagon (ซีรีส์ 300) รุ่นธงนำเทคโนโลยีล่าสุด
-Heavy Duty (ซีรีส์ 70) เน้นความทนทานเพื่อการใช้งานสมบุกสมบัน
-Core Model (ซีรีส์ 250) รุ่นพื้นฐานที่กลับสู่แนวคิดต้นกำเนิดเรียบง่ายและแข็งแกร่ง
ล่าสุด โตโยต้า ได้เพิ่มสมาชิกใหม่ในตระกูลคือ Land Cruiser FJ ที่พัฒนาให้เป็นรถออฟโรดขนาดกะทัดรัด ผสมผสานความคล่องตัวกับสมรรถนะสุดแกร่งจากแพลตฟอร์ม IMV พร้อมขุมพลัง เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร 2TR-FE ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า (120 kW) แรงบิด 246 นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Part-Time
ดีไซน์ภายนอก
ตัวรถออกแบบด้วยเส้นสายทรงเหลี่ยมในสไตล์คลาสสิก ผสานดีไซน์ “ลูกเต๋า” (Dice Motif) ที่สะท้อนบุคลิกแข็งแกร่งแต่สนุกสนาน กันชนหน้า-หลังแบบถอดแยกส่วนได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมหรือปรับแต่งเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดีไซน์ภายในและความปลอดภัย
ห้องโดยสารจัดวางแผงคอนโซลแนวนอนเพื่อให้มองเห็นทิศทางรถได้ชัดเจน จัดวางสวิตช์และหน้าจอให้อยู่ในตำแหน่งที่ลดการละสายตาขณะขับขี่ ใช้ระดับแนวฝากระโปรงต่ำเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับทั้งบนถนนทั่วไปและทางวิบาก พร้อมติดตั้ง Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันรุ่นล่าสุด
สมรรถนะออฟโรด
Land Cruiser FJ ใช้ฐานล้อสั้นกว่ารุ่น 250 ถึง 270 มม. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 5.5 เมตร มีระยะความสูงจากพื้นและมุมไต่ที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ารุ่น 70 Series เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังและจุดยึดช่วงล่างเพื่อการทรงตัวที่มั่นคงทุกเส้นทาง
สเปกเบื้องต้น Toyota Land Cruiser FJ
• ความยาว: 4,575 มม.
• ความกว้าง: 1,855 มม.
• ความสูง: 1,960 มม.
• ฐานล้อ: 2,580 มม.
• ห้องโดยสาร: 2 แถว / 5 ที่นั่ง
• เครื่องยนต์: เบนซิน 2.7 ลิตร 2TR-FE
• กำลังสูงสุด: 120 kW (163 PS)
• แรงบิดสูงสุด: 246 Nm
• ระบบขับเคลื่อน: 4WD (Part-Time)
• เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด Super ECT
สำหรับประเทศไทย ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ Land Cruiser FJ โดยรุ่นที่จะแนะนำให้ในประเทศไทยจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและขับเคลี่อนสี่ล้อเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ทางบริษัทจะแจ้งให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบอีกครั้ง