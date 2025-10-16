โชว์เทพ Chery Jetour G700 แล่นข้ามแม่น้ำแยงซี “นิ่งเหมือนเรือ”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เว็บไซต์ Fast Technology รายงานว่า Chery Jetour Zongheng G700 รถออฟโรดสายลุยรุ่นใหม่จากจีน ได้สร้างความฮือฮาในวงการยานยนต์ หลังสามารถ “ข้ามแม่น้ำแยงซี” ผ่านช่องทางหลักที่มีความลึกกว่า 15–20 เมตร และกระแสน้ำแรงเกิน 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สำเร็จอย่างปลอดภัย
แม้จะมีน้ำหนักตัวรถกว่า 3 ตัน แต่ G700 เคลื่อนตัวในน้ำได้อย่างมั่นคงราวกับเรือยนต์ ผลการทดสอบครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันสมรรถนะของเทคโนโลยีสะเทินน้ำสะเทินบกที่ Chery พัฒนาเอง โดยการทดลองดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ก่อนเริ่มภารกิจ ทีมงานได้เตรียมการอย่างละเอียด ทั้งการฝึกอบรมผู้ขับขี่เฉพาะทาง การสวมอุปกรณ์ชูชีพ และมีเรือเร็วหลายลำคอยคุ้มกันในพื้นที่ทดสอบ
หัวใจของความสามารถในการ “แล่นน้ำได้” มาจาก ระบบขับเคลื่อนพิเศษแบบเทอร์โบพรอพคู่ (twin turboprops) ที่ติดตั้งบริเวณท้ายรถ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับที่ใช้ในทางทหาร แต่ละตัวให้กำลัง 15 kW (สูงสุด 18 kW) รวมแรงขับได้ถึง 3,000 นิวตัน เทียบเท่าเรือเร็วขนาด 7–8 ที่นั่ง ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ที่ความเร็วประมาณ 7 กม./ชม. ต่อเนื่องกว่า 1 ชั่วโมง
ด้านโครงสร้างตัวรถยังได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อความมั่นคงในน้ำ ด้วยระบบซีลกันน้ำอัจฉริยะ (Active Channel Sealing) ระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมแบบ Real-time และเทคโนโลยีป้องกันสนิมระดับเรือเดินสมุทร ห้องโดยสารทนแรงดันน้ำได้ถึง 20 kPa และสามารถปิดผนึกแน่นหนา แม้ต้องเจอกระแสน้ำเชี่ยวระดับ 5 เมตรต่อวินาที
เสริมด้วย ไจโรสโคปแบบ 6 แกน ที่ปรับสมดุลท่าทางของรถแบบเรียลไทม์ ทำให้ G700 สามารถทรงตัวได้มั่นคงแม้จะถูกคลื่นซัดแรง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สื่อจีนขนานนามว่า “นิ่งราวกับเรือ”
การทดสอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน ที่เริ่มขยายขีดจำกัดของรถออฟโรดสู่มิติใหม่แห่ง “รถสะเทินน้ำสะเทินบก” เต็มรูปแบบ ซึ่งอาจปูทางสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต