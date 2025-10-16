เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย

เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมภายใต้กลุ่ม MGC-ASIA จัดงานใหญ่ “XPENG CARNIVAL” ยกทัพรถไฟฟ้าครบไลน์มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition สีพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Matte Gray ที่สะท้อนความหรูหราและทรงพลังเหนือระดับ ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
นายอภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เอ็กซ์เผิงได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าชาวไทย โดยเฉพาะรุ่น X9 ที่ขึ้นแท่นยอดจดทะเบียนอันดับ 1 ในกลุ่ม MPV ไฟฟ้า ในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ที่ผ่านมา (ข้อมูลกรมขนส่งทางบก) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ เราจึงจัดงาน XPENG CARNIVAL ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวรุ่นพิเศษ X9 Luxury Special Color Edition ที่ผลิตจำกัด และมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อยกว่า 20 คัน”
ไฮไลต์แห่งงาน X9 Luxury Special Color Edition – สี Matte Gray ครั้งแรกในตลาด MPV ไฟฟ้า
รุ่นท็อปของรถตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดดเด่นด้วยสีภายนอก Matte Gray คู่เฉดภายใน Light Gray เบาะหนังแท้แนปป้า (Nappa) พร้อมฟังก์ชัน Zero-gravity Seat ปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง และที่ชาร์จไร้สาย 50 วัตต์ ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ Starlight Floating Wheels ขนาด 20 นิ้วขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 800V NCM 101.5 kWh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 317 kW ชาร์จเต็มวิ่งได้ไกลถึง 690 กิโลเมตร (NEDC) พร้อมระบบเลี้ยว 4 ล้อ รัศมีวงเลี้ยวเพียง 5.4 เมตร
การออกแบบภายนอกยังคงเอกลักษณ์แห่งความ “Elegance in Power” ถ่ายทอดความเรียบหรู เงียบขรึม และทรงพลัง เหมาะสำหรับผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการสมดุลระหว่างพลัง เทคโนโลยี และความสงบ
ครบครันด้วยไลน์อัป XPENG EV รุ่นล่าสุด New XPENG G6 – The NEXT Intelligent SUV
SUV อัจฉริยะรุ่นใหม่ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ 5C ทุกเกรด รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 451 kW จาก 10-80% ภายในเพียง 12 นาที ดีไซน์ภายนอกปรับใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้วยไฟหน้าแบบเส้นเดียว และฝาท้าย Ducktail ห้องโดยสารล้ำสมัยด้วยจอกลาง 15.6 นิ้ว และจอผู้ขับ 10.25 นิ้ว พร้อมไฟตกแต่ง Starlight Rhythm Ambient Light Matrix รุ่น AWD Performance มาพร้อมมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังสูงสุด 486 แรงม้า (PS)
ลูกค้าที่จอง New XPENG G6 หรือ X9 (ทั้งรถใหม่และรถผู้บริหารป้ายแดง) ภายในงาน รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่าหลายแสนบาท*
-ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง + พ.ร.บ. 1 ปี
-ฟรี! Wallbox พร้อมติดตั้ง
-ฟรี! สายชาร์จฉุกเฉิน 1 ชุด
-รับประกันรถยนต์ 5 ปี หรือ 120,000 กม.
-รับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. นาน 5 ปี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคาร์นิวัลสุดสนุก เกมชิงของรางวัล และขบวนพาเหรดสุดคึกคัก ตลอดงานบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G และอาคาร C ชั้น BM ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์