xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมภายใต้กลุ่ม MGC-ASIA จัดงานใหญ่ “XPENG CARNIVAL” ยกทัพรถไฟฟ้าครบไลน์มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition สีพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Matte Gray ที่สะท้อนความหรูหราและทรงพลังเหนือระดับ ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


นายอภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เอ็กซ์เผิงได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าชาวไทย โดยเฉพาะรุ่น X9 ที่ขึ้นแท่นยอดจดทะเบียนอันดับ 1 ในกลุ่ม MPV ไฟฟ้า ในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ที่ผ่านมา (ข้อมูลกรมขนส่งทางบก) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ เราจึงจัดงาน XPENG CARNIVAL ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวรุ่นพิเศษ X9 Luxury Special Color Edition ที่ผลิตจำกัด และมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อยกว่า 20 คัน”


ไฮไลต์แห่งงาน X9 Luxury Special Color Edition – สี Matte Gray ครั้งแรกในตลาด MPV ไฟฟ้า

รุ่นท็อปของรถตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดดเด่นด้วยสีภายนอก Matte Gray คู่เฉดภายใน Light Gray เบาะหนังแท้แนปป้า (Nappa) พร้อมฟังก์ชัน Zero-gravity Seat ปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง และที่ชาร์จไร้สาย 50 วัตต์ ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ Starlight Floating Wheels ขนาด 20 นิ้วขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 800V NCM 101.5 kWh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 317 kW ชาร์จเต็มวิ่งได้ไกลถึง 690 กิโลเมตร (NEDC) พร้อมระบบเลี้ยว 4 ล้อ รัศมีวงเลี้ยวเพียง 5.4 เมตร


การออกแบบภายนอกยังคงเอกลักษณ์แห่งความ “Elegance in Power” ถ่ายทอดความเรียบหรู เงียบขรึม และทรงพลัง เหมาะสำหรับผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการสมดุลระหว่างพลัง เทคโนโลยี และความสงบ

ครบครันด้วยไลน์อัป XPENG EV รุ่นล่าสุด New XPENG G6 – The NEXT Intelligent SUV

SUV อัจฉริยะรุ่นใหม่ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ 5C ทุกเกรด รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 451 kW จาก 10-80% ภายในเพียง 12 นาที ดีไซน์ภายนอกปรับใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้วยไฟหน้าแบบเส้นเดียว และฝาท้าย Ducktail ห้องโดยสารล้ำสมัยด้วยจอกลาง 15.6 นิ้ว และจอผู้ขับ 10.25 นิ้ว พร้อมไฟตกแต่ง Starlight Rhythm Ambient Light Matrix รุ่น AWD Performance มาพร้อมมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังสูงสุด 486 แรงม้า (PS)


ลูกค้าที่จอง New XPENG G6 หรือ X9 (ทั้งรถใหม่และรถผู้บริหารป้ายแดง) ภายในงาน รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่าหลายแสนบาท*
-ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง + พ.ร.บ. 1 ปี
-ฟรี! Wallbox พร้อมติดตั้ง
-ฟรี! สายชาร์จฉุกเฉิน 1 ชุด
-รับประกันรถยนต์ 5 ปี หรือ 120,000 กม.
-รับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. นาน 5 ปี


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคาร์นิวัลสุดสนุก เกมชิงของรางวัล และขบวนพาเหรดสุดคึกคัก ตลอดงานบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G และอาคาร C ชั้น BM ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์







เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย
เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย
เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย
เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย
เอ็กซ์เผิงเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition พร้อมข้อเสนอพิเศษ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น