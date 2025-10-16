กทม.จับมือมูลนิธิโตโยต้า เปิดโครงการ TRUST ลดอุบัติเหตุจราจร

กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ (Toyota Mobility Foundation: TMF) เข้าร่วมเวทีระดับโลก International Mayors Forum (IMF) 2025 ที่เมืองโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด “Actions Today for a Resilient Future – Localizing the SDGs and Advancing the Pact for the Future” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
กรุงเทพมหานครได้นำเสนอความก้าวหน้าและแนวทางในการลดอุบัติเหตุจราจรผ่าน โครงการ TRUST (Thailand Road Users Safety through Technology) ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2568 โดย TMF และพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (BMA), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (RVP)
โครงการ TRUST มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ข้อมูลจากยานพาหนะ (Vehicle Probe Data) และ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) มาวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ ระบุจุดเสี่ยง และหาสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายสายัณห์ ทัศนโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยบนท้องถนน เราเดินหน้าใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งความร่วมมือในโครงการ TRUST จะช่วยให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น”
ด้าน มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ (TMF) เดินหน้าใช้ข้อมูลจริงจากรถยนต์โตโยต้าที่ติดตั้งระบบเก็บข้อมูลการขับขี่ ในการทดลองระยะที่ 1 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนต่อยอดสู่ระยะที่ 2 ในพื้นที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นและอุบัติเหตุในระดับสูง โดยจะดำเนินการวิจัยภายใน 24 เดือน เพื่อพัฒนาแนวทางที่สามารถขยายผลใช้ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
นายเคนอิชิ ยากิ ผู้อำนวยการโครงการ TMF กล่าวในงานว่า “ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศต้นแบบด้านความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน โครงการ TRUST เกิดขึ้นจากความร่วมมือในระดับนานาชาติ และกรุงเทพฯ คือพื้นที่นำร่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่นๆ ทั่วโลก”
โครงการ TRUST จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกรุงเทพมหานครในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย สะท้อนถึงบทบาทการเป็นเมืองต้นแบบด้าน “การเดินทางที่ยั่งยืนและปลอดภัย” ของภูมิภาคเอเชีย