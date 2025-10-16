BYD ฉลองส่งมอบครบ 100,000 คันในไทย SEALION 6 DM-i นำทัพไฮบริดพรีเมียม

บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ Denza อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดพิธีเฉลิมฉลองครั้งสำคัญในโอกาสที่ BYD ประเทศไทย สามารถส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ครบ 100,000 คัน ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังเปิดตัวในตลาดไทย
รถยนต์คันประวัติศาสตร์ที่ส่งมอบเป็นคันที่ 100,000 คือ BYD SEALION 6 DM-i รถ SUV พรีเมียมขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด DM-i Super Hybrid ซึ่งผลิตจากโรงงาน BYD ในประเทศไทย ถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของ BYD นอกประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตสำคัญทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก
นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า “ความสำเร็จนี้เป็นอีกหลักฐานชัดเจนว่าผู้บริโภคชาวไทยให้การยอมรับในคุณภาพและเทคโนโลยีของ BYD การส่งมอบครบ 100,000 คัน คือสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ และตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ”
ขณะที่ นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ เสริมว่า “ยอดส่งมอบนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างแท้จริง”
ผู้ที่ได้รับมอบรถคันที่ 100,000 คือ นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย–จีน โดยรถที่เลือกคือ BYD SEALION 6 DM-i ซึ่งเคยผ่านภารกิจสำคัญใน “คาราวานมิตรภาพไทย–จีน 50 ปี” เส้นทางกว่า 5,000 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ถึงปักกิ่ง เพื่อพิสูจน์สมรรถนะ ความแข็งแกร่ง และความประหยัดของเทคโนโลยีไฮบริดจาก BYD
BYD SEALION 6 DM-i มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ DM-i Super Hybrid ที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงอย่างไร้รอยต่อ ให้การขับขี่ที่เงียบและตอบสนองรวดเร็วราวกับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ห้องโดยสารตกแต่งหรูหรา กว้างขวาง และมอบความสะดวกสบายทุกตำแหน่ง
ในโอกาสเดียวกัน BYD สำนักงานใหญ่ ยังมอบรางวัลเกียรติยศ BYD KUNLUN AWARD 2024 ให้กับผู้จำหน่ายไทย 4 ราย ได้แก่ BYD North Star ,BYD Jinglong Motors ,BYD SUSCO Beyond ,BYD BD Auto Group รวมถึงพนักงานขายจาก BYD SUSCO Beyond พระราม 2 ที่สร้างสถิติยอดขายสูงสุดกว่า 1,200 คันในประเทศไทย
รางวัล “BYD KUNLUN AWARD” ตั้งชื่อตามเทือกเขาคุนหลุน หนึ่งในเทือกเขาที่สูงที่สุดในเอเชีย สื่อถึง ความแข็งแกร่ง อดทน และมุ่งมั่นไม่หยุดนิ่ง เช่นเดียวกับเครือข่ายผู้จำหน่ายของ BYD ที่ทุ่มเทยกระดับมาตรฐานการขายและบริการ จนสามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างมั่นคง