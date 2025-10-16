เผยภาพ Nissan Ariya ปรับไมเนอร์เชนจ์หน้าคล้าย Leaf เตรียมเปิดตัวที่ญี่ปุ่น

Nissan Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ปรับหน้าตาละม้ายคล้าย Leaf โฉมปัจจุบัน
Ariya เป็นรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าขนาดกลาง ถูกเผยโฉมครั้งแรกเมื่อปี 2563 และทยอยทำตลาดในบางภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ, ยุโรป, ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น จนล่าสุดทางนิสสันได้เผยภาพ Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์ก่อนเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งสำคัญของญี่ปุ่น เผยให้เห็นดีไซน์ด้านหน้าคล้ายกับ Leaf เจเนอเรชันที่ 3 ที่เพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์มีการปรับดีไซน์ด้านหน้าแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยออกแบบชุดไฟหน้าแบบพาดยาว เชื่อมกับ Daytime Running Light แนวตั้งทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเดียวกับ Leaf รุ่นใหม่
บริเวณช่องดักลมด้านล่างมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย พร้อมถอดไฟตัดหมอกออกไป แลกมาด้วยโลโก้นิสสันแบบเรืองแสงได้ ขณะที่ซุ้มล้อยังคงตกแต่งด้วยสีดำเงา พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีมุมมองด้านหลังเผยออกมาในขณะนี้
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า Nissan Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์ จะถูกเพิ่มเติมด้วยระบบอินโฟเทนเมนท์จาก Google, ระบบจ่ายไฟ Vehicle-to-Load (V2L) และช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงสำหรับตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะ