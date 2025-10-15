เอ็มจี เปิดตัว MG S5 EV PLUS ชูจุดขาย “ใหญ่ – เย็น – ยาว – เยอะ” พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์–ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดตัว MG S5 EV PLUS รถยนต์ไฟฟ้า B-SUV รุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากเสียงตอบรับของผู้บริโภค พร้อมเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ D+, X+, และ V+ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย
MG S5 EV PLUS มาพร้อมแนวคิดเด่น “ใหญ่ – เย็น – ยาว – เยอะ” ที่สะท้อนถึงจุดแข็งทั้งด้านสมรรถนะ ความสบาย และความคุ้มค่าในหนึ่งเดียว
ใหญ่: ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ 15.6 นิ้ว เชื่อมต่อระบบความบันเทิงและฟังก์ชันการขับขี่ได้อย่างลื่นไหล
เย็น: ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลัง และเบาะคู่หน้าระบบเป่าลมเย็น (Cooling Seat) ให้ความสบายในทุกสภาพอากาศ
ยาว: วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 550 กิโลเมตรต่อการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC) พร้อมระบบชาร์จเร็วสูงสุด 150 กิโลวัตต์ (ในรุ่น V+) ชาร์จจาก 10-80% ได้ในเวลาน้อยกว่า 30 นาที และรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง มอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY)
เยอะ: อัดแน่นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น ระบบปฏิบัติการ i–SMART 3.0, ระบบความปลอดภัยรอบคัน, และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมศูนย์บริการกว่า 125 แห่งทั่วประเทศ
MG S5 EV PLUS ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 245 แรงม้า (180 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน–เมตร ทำอัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ได้ในเพียง 6.1 วินาที พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (Rear-Wheel Drive) และช่วงล่าง 5-Link Suspension เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นใจในการขับขี่
ดีไซน์ภายในปรับโฉมใหม่ด้วยคอนโซลกลางทรงลอย เพิ่มพื้นที่จัดเก็บและใช้งานสะดวกขึ้น พร้อมล้ออัลลอยด์ขนาด 18 นิ้ว และระบบเปลี่ยนเกียร์แบบก้านหลังพวงมาลัย เพิ่มทั้งความคล่องตัวและความปลอดภัย
ราคาและโปรโมชั่นพิเศษ
เอ็มจีจัดจำหน่าย MG S5 EV PLUS ทั้ง 3 รุ่นย่อยในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 669,900 บาท
-รุ่น D+ ราคา 669,900 บาท (จากปกติ 749,900 บาท)
-รุ่น X+ ราคา 789,900 บาท (จากปกติ 839,900 บาท)
-รุ่น V+ ราคา 909,900 บาท (จากคาดการณ์ 959,900 บาท)
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
-ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ผ่อนนาน 48 เดือน
-ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี
-ฟรีค่าจดทะเบียน กรอบป้าย และพรมปูพื้น
-ฟรี MG HOME CHARGER พร้อมค่าติดตั้ง
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี และรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 140,000 กม.
นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลาด B-SUV เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ไม่ใช่แค่เพิ่มทางเลือก แต่คือการตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริง ทั้งในด้านสมรรถนะ เทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า เพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแบรนด์เอ็มจี และมั่นใจได้ในทุกการเดินทาง”