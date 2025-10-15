ไทรอัมพ์” ผงาด เตรียมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ใหม่ 29 รุ่นใน 6 เดือน

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (Triumph Motorcycles) ประกาศแผนเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงมากถึง 29 รุ่นภายใน 6 เดือนข้างหน้า ถือเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท หลังสร้างยอดส่งมอบทั่วโลกกว่า 141,683 คันในปีงบประมาณ 2025 (กรกฎาคม 2024 – มิถุนายน 2025) เพิ่มขึ้นกว่า 136% เมื่อเทียบกับปี 2019
ความสำเร็จดังกล่าวผลักดันให้ไทรอัมพ์ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายกว่า 950 แห่งใน 68 ประเทศทั่วโลก
หนึ่งในหมากสำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ “Triumph TXP” ที่พัฒนาเพื่อกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจาก OSET พร้อมดีไซน์พรีเมียม น้ำหนักเบา และระบบความปลอดภัยครบครัน ตัวถังโดดเด่นด้วยสี Triumph Performance Yellow และ Graphite Black
TXP ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่ตลาดรถไฟฟ้าอย่างเต็มตัวของไทรอัมพ์ โดยมีให้เลือก 4 รุ่น ปรับระดับสมรรถนะได้ตามวัยและประสบการณ์ผู้ขับขี่
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเริ่มจากแคมเปญ “True Originals Never Settle” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ตามด้วย “Made to Upstage” วันที่ 28 ตุลาคม 2025 พร้อมการเปิดตัวต่อเนื่องอีกหลายรุ่นทั่วโลก
ในจำนวน 29 รุ่นที่ประกาศเปิดตัวนั้น ไทรอัมพ์เปิดเผยแล้ว 7 รุ่นแรก ได้แก่ รถไฟฟ้าตระกูล TXP, รุ่นออฟโรด TF 450-X และรถครอสคันทรีอีก 2 รุ่น ซึ่งทั้งหมดจะวางจำหน่ายก่อนเทศกาลคริสต์มาสปีนี้
ไทรอัมพ์ยังยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยบริการจองรถออนไลน์ “Reserve My Triumph” ที่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรสามารถกำหนดสเปก สี และวางเงินมัดจำเพื่อจองรถใหม่ได้ทันทีเมื่อเปิดตัว โดยจะเริ่มขยายบริการไปยังยุโรปและตลาดหลักอื่น ๆ ตั้งแต่ต้นปี 2026 เป็นต้นไป
ปีที่ผ่านมา ไทรอัมพ์ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการเปิดตัว Tiger Sport 800, Speed Triple RS และ RX ที่ช่วยผลักดันยอดขายทั่วโลก ขณะเดียวกันตลาดในจีน บราซิล และอินเดียต่างมีการเติบโตแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องยนต์ขนาดต่ำกว่า 500 ซีซี อย่าง Speed 400, Scrambler 400 X และ Scrambler 400 XC ซึ่งเป็นรุ่นสำคัญในการขยายฐานลูกค้าในเอเชีย รวมถึงกลุ่มออฟโรดสมรรถนะสูงที่สร้างชื่อในสนามแข่งระดับโลก เช่น TF 250-X, TF 450-RC, TF 250-E และ TF 450-E ซึ่งคว้าแชมป์จากรายการ FIM MXGP, EnduroGP และ AMA SuperMotocross Championship
พอล สเตราท์ ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ กล่าวว่า “แรงขับเคลื่อนที่เราสร้างขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง ทั้งยอดขายที่เติบโตทำลายสถิติและการขยายตลาดใหม่ ๆ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเราต่ออนาคต แม้ตลาดจะเผชิญความท้าทาย แต่เส้นทางของไทรอัมพ์ยังคงชัดเจน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เร้าใจ ล้ำสมัย และมีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าทั่วโลก”