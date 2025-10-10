Leapmotor B10 บุกตลาดไทย! ราคาเริ่ม 698,000 บาท จัดโปรส่วนลด 10,000 บาทสำหรับ 1,000 สิทธิ์แรก

Leapmotor Thailand เดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว Leapmotor B10 รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดในกลุ่ม C-Segment ที่มาพร้อม 3 รุ่นย่อย ได้แก่ Life, Style และ Design เปิดราคาเริ่มต้นเพียง 698,000 บาท พร้อมแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ รับส่วนลดทันที 10,000 บาท สำหรับลูกค้า 1,000 สิทธิ์แรก และสามารถรับรถได้ทันทีหลังเปิดตัว
Leapmotor B10 มาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิด 240 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 8 วินาที ขับเคลื่อนล้อหลัง รองรับโหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 170 กม./ชม. โดยมีให้เลือก 2 ขนาดแบตเตอรี่ ได้แก่ 56.2 kWh (ระยะทาง 442 กม. NEDC) และ 67.1 kWh (ระยะทาง 516 กม. NEDC) รองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด 168 kW จาก 30%–80% ใช้เวลาเพียง 20 นาที
จุดเด่นของ Leapmotor B10 คือเทคโนโลยีโครงสร้าง Cell-To-Chassis 2.0 ที่เพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ LEAP 3.5 OS ที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้โดยตรง
ภายนอกโดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบหรูร่วมสมัย พร้อมล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ภายในตกแต่งพรีเมียมรองรับผู้โดยสาร 5 ที่นั่ง พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึง 1,300 ลิตร รุ่นท็อป “Design” ใช้เบาะหนังสังเคราะห์มาตรฐาน OEKO-TEX พร้อมระบบระบายอากาศ เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า และกระจกหลังแบบ Privacy Glass เพิ่มความเป็นส่วนตัว
ด้านความปลอดภัย Leapmotor B10 จัดเต็มด้วยระบบ ADAS 17 ฟังก์ชันขั้นสูง ครอบคลุมระบบช่วยขับขี่ เช่น ACC, LKA, FCW, BSD และ AEBS รวมถึงกล้องรอบคัน 360 องศา พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบมัลติลิงก์ที่พัฒนาร่วมกับทีมวิศวกร Stellantis Chassis Master เพื่อการทรงตัวที่มั่นคงและนุ่มนวล
ห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจอกลางขนาด 14.6 นิ้ว และหน้าจอผู้ขับขี่ 8.8 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, 4G และแท่นชาร์จไร้สาย รุ่น Design ติดตั้งระบบเสียงพรีเมียม 12 ลำโพง พร้อมไฟ Ambient Light 64 สี และหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ 1.8 ตร.ม.
Leapmotor ยังมอบความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 100,000 กม., รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม. พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงนาน 5 ปี
นายธวัชชัย จึงสงวนพรสุข กรรมการบริหาร บริษัท พระนครยนตรการ จำกัด (PNA) ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Leapmotor อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดตัว B10 เป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย “เรามุ่งมั่นนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะดี เทคโนโลยีล้ำสมัย และคุ้มค่าที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทย และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมพลังงานสะอาดในอนาคต”
ทั้งนี้ Leapmotor Thailand ตั้งเป้าขยายโชว์รูมให้ครบ 30 แห่งภายในปี 2570 และเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าทันทีหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมใหม่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย