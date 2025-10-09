3 นักแข่งไทยซิวแชมป์ TOYOTA GAZOO RACING ESPORT 2025 ลุยศึกเอเชีย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แสดงความยินดีกับ 3 นักแข่งอีสปอร์ตชาวไทย “ธนภัทร พวงพัฒน์ – ไชยภัทร ลิปิกรโกศล – ไหมจักรี อารีกิจเสรี” ผู้คว้าชัยรอบคัดเลือกระดับประเทศ ในการแข่งขัน TOYOTA GAZOO RACING THAILAND ESPORT GT CHAMPIONSHIP 2025 บนเกม Gran Turismo 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมศึก TOYOTA GAZOO RACING ASIA ESPORT GT CHAMPIONSHIP 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ณ Toyota Alive บางนา
โตโยต้าเดินหน้าส่งเสริมกีฬา e-Motorsport อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 ผ่านโครงการ TOYOTA GAZOO RACING THAILAND ESPORT GT CHAMPIONSHIP เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบความเร็วได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเสมือนจริงที่สมจริงและท้าทาย พร้อมสะท้อนการพัฒนาเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการผลักดันวงการ e-Motorsport ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปี 2025 ถือเป็นปีที่ 5 ของการจัดการแข่งขันในประเทศ
การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศปีนี้ นำรถแข่งระดับตำนาน Toyota GR Supra มาใช้ในรอบควอลิฟาย และ Toyota GR Yaris รถแฮชแบ็กแชมป์แรลลี่โลก มาใช้ในรอบชิงชนะเลิศ สะท้อน DNA ความแรงและสมรรถนะของรถภายใต้แบรนด์ GR (Toyota Gazoo Racing)
ผลการแข่งขัน TOYOTA GAZOO RACING THAILAND ESPORT GT CHAMPIONSHIP 2025
-รางวัลชนะเลิศ: ธนภัทร พวงพัฒน์
-รองชนะเลิศอันดับ 1: ไชยภัทร ลิปิกรโกศล
-รองชนะเลิศอันดับ 2: ไหมจักรี อารีกิจเสรี
การแข่งขันระดับเอเชีย TOYOTA GAZOO RACING ASIA ESPORT GT CHAMPIONSHIP 2025 จะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 โดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถเข้าชมและร่วมส่งแรงใจให้ตัวแทนไทยได้ที่ Toyota Alive บางนา 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:45 – 15:15 น. กิจกรรม E-Sport Team Exhibition Race พบกับนักแข่งเยาวชนไทย 15 คน ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด เวลา 17:00 – 20:30 น. การแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียอย่างเป็นทางการ
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทั้ง 3 คนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในรอบเอเชีย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพการขับขี่ในสนามแข่งขันเสมือนจริงระดับภูมิภาค รวมถึงถ่ายทอดพลังความแรงของรถแข่งโตโยต้าผ่านสนามแข่งระดับโลก หวังว่าจะได้เห็นนักกีฬาอีสปอร์ตไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้”