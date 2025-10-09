xs
ดร.ปิยสวัสดิ์’ ถ่ายทอดบทเรียน “THAI Transformation Journey” ในวาระ 30 ปี ลามิน่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง “ลามิน่า” ผลิตโดยอีสท์แมน เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์ม จากสหรัฐอเมริกา ฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งความสำเร็จ จัดประชุมผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Timeless Number 1” พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการและอดีตประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “THAI Transformation Journey” ถ่ายทอดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารองค์กร และการปรับตัวในโลกธุรกิจยุคใหม่

การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนอซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กรระดับประเทศ ได้แบ่งปันบทเรียนจากการนำการบินไทยผ่านวิกฤติ พลิกฟื้นจากการขาดทุนต่อเนื่องให้กลับมามีกำไรสูงสุดต่อเนื่องถึง 2 ปี จนสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จในปี 2568 และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง พร้อมสะท้อนแนวคิดการบริหารอย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว


นอกจากบทบรรยายพิเศษจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Lead with Decision, Stay No.1 Forever – ตัดสินใจอย่างผู้นำ เพื่อความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม


ภายในงานยังมีการมอบรางวัล Lamina Excellence Awards ให้แก่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านยอดจำหน่าย การให้บริการ และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งของไทยที่มุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล


ทั้งนี้ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงระดับเอเชียแปซิฟิก ยังเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชั้นนำอีกหลากหลายแบรนด์ อาทิ Thule อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระจากสวีเดน, ฟิล์มกันสะเก็ดหินและฟิล์มพิเศษ LLumar จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร LLux จากสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยผ่าน www.laminafilms.com



