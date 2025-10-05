ตลาด EV จีนคึก Nio โต 64% Xiaomi ทะยาน 3 เท่า BYD ร่วง 6%

ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จีนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในเดือนกันยายน ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Golden Week โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ทำยอดขายเติบโตโดดเด่น ยกเว้น BYD และ Li Auto ที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง Xiaomi, Xpeng และ Leapmotor พุ่งแรงเกินคาด สะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด EV จีนซึ่งกำลังขยายบทบาทสู่ระดับโลก
ตลาด EV จีนเร่งปิดยอดก่อน Golden Week
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า ยอดขายทั่วโลกของรถยนต์พลังงานใหม่ (BEV+PHEV) เดือนกันยายนส่วนใหญ่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Nio มียอดเติบโต 64%, Xpeng เพิ่มขึ้น 95%, Leapmotor พุ่ง 97% ขณะที่ผู้นำตลาด BYD กลับลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
แรงส่งสำคัญมาจากการเร่งทำยอดก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Golden Week (1–8 ตุลาคม) ซึ่งเป็นฤดูกาลจับจ่ายใหญ่ในจีน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน (วันอาทิตย์) เป็นวันทำงานพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุด ทำให้ยอดขายในเดือนกันยายนขยับขึ้นมากกว่าปกติ
Xiaomi พุ่งสามเท่า – Tesla คาดขายในจีนราว 55,000 คัน
Xiaomi ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่ระบุว่ามียอดส่งมอบ “มากกว่า 40,000 คัน” ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ส่งมอบได้เพียง 13,559 คัน (อ้างอิงจากข้อมูลประกันภัย) เท่ากับเติบโตมากกว่า 3 เท่า ภายในหนึ่งปี
ส่วน Tesla China ยังไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเช่นกัน แต่จากข้อมูลการจดทะเบียนประกันภัยในช่วงวันที่ 1–28 กันยายน พบว่ามีรถจดทะเบียนใหม่ 50,200 คัน ขณะที่ CarNewsChina ประเมินว่ายอดส่งมอบจริงในประเทศน่าจะอยู่ที่ราว 55,000 คัน ไม่รวมยอดส่งออกจากโรงงานเซี่ยงไฮ้
BYD สะดุดยอดขาย – แต่ยอดรวม 9 เดือนยังโต 17.8%
แม้จะยังเป็นผู้นำตลาด EV แต่ BYD Group มียอดขายรถยนต์นั่งทั่วโลกเดือนกันยายนอยู่ที่ 393,060 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% จากเดือนสิงหาคม แต่ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ช่วง มกราคม–กันยายน 2025 BYD ยังทำยอดรวมได้กว่า 3.22 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายงานยังระบุว่า BYD ได้ปรับลดเป้ายอดขายภายในปี 2025 จาก 5.5 ล้านคัน เหลือ 4.6 ล้านคัน เมื่อเดือนที่แล้ว หลังแรงกดดันจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงทั้งในและนอกประเทศ
Geely มาแรง – แบรนด์ Galaxy พุ่ง 316%
Geely Group มียอดขายรถไฟฟ้าเดือนกันยายน 165,201 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 81.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมยอดขาย 9 เดือนอยู่ที่ 1.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 113.9% จากปีก่อน
แรงขับหลักมาจากแบรนด์ Geely Galaxy ซึ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และภายหลังแยกออกมาเป็นแบรนด์เต็มรูปแบบ โดยรวมเอารุ่นจากแบรนด์ย่อยอย่าง Geometry เข้ามาอยู่ในไลน์เดียวกัน เดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว Galaxy ทำยอดขายได้ถึง 120,868 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 316% เมื่อเทียบรายปี
Leapmotor โตพรวดเกือบ 100% – ปรับเพิ่มเป้ายอดขายปีนี้
Leapmotor ทำยอดขายเดือนกันยายนได้ 66,657 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 97.4% จากปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปีขายได้แล้ว 395,516 คัน โต 128.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ล่าสุดบริษัทประกาศปรับเพิ่มเป้ายอดขายปี 2025 เป็นช่วง 580,000–650,000 คัน สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพตลาดรถไฟฟ้าจีน
Huawei HIMA Alliance โตแรง – พลังจาก 5 แบรนด์พันธมิตร
กลุ่มพันธมิตร HIMA (Huawei Intelligent Mobility Alliance) ที่รวม 5 แบรนด์ย่อย ได้แก่ Aito, Luxeed, Stelato, Maextro และ Shangjie (Saic) มียอดขายเดือนกันยายน 52,916 คัน เพิ่มขึ้น 18.7% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 32.5% จากปีก่อน ยอดขายสะสม 9 เดือนอยู่ที่ 350,101 คัน เพิ่มขึ้น 113.7% เมื่อเทียบปีต่อปี
HIMA ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ Huawei ในการสร้างระบบนิเวศรถอัจฉริยะ โดยเน้นเทคโนโลยีเชื่อมต่อและระบบขับขี่อัตโนมัติเป็นจุดขายหลัก
Xpeng–Nio ทะลุเป้า – Li Auto สะดุดต่อเนื่อง
Xpeng ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มียอดขายเดือนกันยายน 41,581 คัน เพิ่มขึ้น 10.3% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 94.7% จากปีก่อน ยอดรวม 9 เดือนอยู่ที่ 313,196 คัน เพิ่มขึ้นถึง 217.8% จากปีก่อน ซึ่งเกินครึ่งทางของเป้ายอดขายทั้งปี 380,000 คัน ไปแล้ว
Nio Group มียอดขายเดือนกันยายน 34,749 คัน เพิ่มขึ้น 11% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 64.1% จากปีก่อน รวมยอดขาย 9 เดือนอยู่ที่ 201,221 คัน โต 34.8% เมื่อเทียบปีต่อปี
ในทางกลับกัน Li Auto ยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง มียอดขายเดือนกันยายน 33,951 คัน แม้เพิ่มขึ้น 19% จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 36.8% จากปีก่อน ยอดรวม 9 เดือนอยู่ที่ 297,149 คัน ลดลง 13.1% เมื่อเทียบปีต่อปี หลังบริษัทปรับลดเป้ายอดขายภายในปีนี้จาก 700,000 เหลือ 640,000 คัน และอาจต้องทบทวนเป้าอีกครั้ง
SGMW–Great Wall ยังไปต่อ – Polestones ขยับเล็กน้อย
กลุ่ม SAIC–GM–Wuling (SGMW) มียอดขาย 100,593 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% จากเดือนก่อน ขณะที่ Great Wall Motor ทำได้ 45,961 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 52.5% จากปีก่อน รวม 9 เดือนขายได้ 278,463 คัน โต 31.7% ส่วน Polestones (Rox Motor) มียอดขาย 1,398 คัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.9% จากเดือนก่อน
สรุป: จีนยังครองบัลลังก์ผู้นำ EV โลก
ภาพรวมเดือนกันยายนตอกย้ำว่า ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้จะมีบางค่ายชะลอตัว แต่ผู้ผลิตหน้าใหม่และกลุ่มเทคโนโลยีกลับขยายตัวรวดเร็ว จนกำลังเปลี่ยนโฉมโครงสร้างการแข่งขันทั้งในประเทศและตลาดโลก
การแข่งขันระหว่าง “ยักษ์เดิม” อย่าง BYD, Li Auto กับ “คลื่นลูกใหม่” อย่าง Xiaomi, Xpeng และ Huawei กำลังกลายเป็นสมรภูมิสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในยุคถัดไป