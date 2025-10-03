เกียเปิดตัว Kia Carnival HEV เอ็มพีวีไฮบริดเรือธง 7 ที่นั่ง เริ่ม 2.499 ล้านบาท

เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดตัว Kia Carnival HEV 7-seater เอ็มพีวีไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผสานความอเนกประสงค์เข้ากับดีไซน์สไตล์ SUV พร้อมห้องโดยสารหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเป็นคำตอบของครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาความสะดวกสบาย ควบคู่สมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจ
Carnival HEV ใหม่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบ 1.6 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 54 kW และเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ให้กำลังสูงสุด 245 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 367 นิวตันเมตร มอบทั้งอัตราเร่งทันใจและความประหยัดเชื้อเพลิง
ระบบขับเคลื่อนยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ Eco / Smart / Sport และ Paddle Shift สำหรับควบคุมเกียร์ได้ตามใจ พร้อมฟังก์ชัน Regenerative Braking ปรับได้ 3 ระดับ เพื่อกู้คืนพลังงานไฟฟ้าระหว่างการขับขี่
เสริมด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่น
-E-Handling เสริมการควบคุมเข้า–ออกโค้ง
-E-Ride ลดแรงสะเทือนบนถนนขรุขระ
-E-Evasive Handling Assist ควบคุมการทรงตัวในสถานการณ์หักหลบฉุกเฉิน
ตัวรถมีความสูงจากพื้น 172 มม. ให้ทัศนวิสัยแบบ SUV พร้อมความมั่นใจเมื่อต้องรับมือกับสภาพถนนที่หลากหลาย
Carnival HEV ได้รับการปรับโฉมใหม่ โดดเด่นด้วยกระจังหน้า “Tiger Nose” ไฟหน้า–ท้าย LED แบบ Star Map Lighting และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ 19 นิ้ว พร้อมแร็คหลังคาอเนกประสงค์รับน้ำหนักได้ถึง 100 กก. ประตูสไลด์ไฟฟ้า Smart Power Sliding Door และฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า Smart Power Tailgate เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
ห้องโดยสารภายในเน้นความกว้างขวางพรีเมียม ติดตั้ง จอโค้งแบบพาโนรามิก ผสานจอ MID 12.3 นิ้ว และจออินโฟเทนเมนต์ 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง และพอร์ต USB-C รวม 6 ตำแหน่ง ครอบคลุมทุกแถวที่นั่ง ติดตั้งลำโพง BOSE รอบคัน 12 จุด
รุ่น Luxury เพิ่มความหรูด้วยเบาะนั่งแถวสองแบบ Relaxation Seat ปรับเอนนอนได้เต็มรูปแบบพร้อมที่รองขาปรับไฟฟ้า ระบบ One-touch Relaxation, เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีและ Welcome Seat, ระบบทำความร้อน–ระบายอากาศ และหลังคา Dual Sunroof ภายในยังติดตั้งระบบเสียง BOSE 12 ลำโพง และไฟ Ambient Light ปรับได้ 64 สี
รุ่น Premium มาพร้อมเบาะแถวสองแบบ Captain Seat ที่สามารถถอดออกหรือปรับตำแหน่งให้หันหน้าเข้าหากันได้ เพิ่มความอเนกประสงค์ของห้องโดยสาร
ความปลอดภัยจัดเต็ม Carnival HEV มาพร้อมระบบ ADAS – Advanced Driver Assistance Systems ครบครัน ได้แก่ Smart Cruise Control with Stop & Go ,Forward Collision Avoidance Assist (FCA) ,Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) + Blind-Spot View Monitor (BVM) ,Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) ,Lane Following Assist / Lane Keeping Assist ,Safe Exit Assist ,High Beam Assist ,กล้องรอบคัน 360 องศา และเซนเซอร์รอบคัน ,ติดตั้งถุงลมนิรภัย 8 ตำแหน่ง รวมถึง Front Center Airbag ระหว่างผู้ขับกับผู้โดยสารตอนหน้า เพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการเดินทาง
Kia Carnival HEV 7-seater จำหน่าย 2 รุ่นย่อย ได้แก่ Luxury ราคา 2,699,000 บาท ,Premium ราคา 2,499,000 บาท
พร้อมสิทธิพิเศษช่วงเปิดตัว
-การรับประกันคุณภาพรถ 7 ปี หรือ 150,000 กม.
-การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี
-ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 3 ปี หรือ 30,000 กม.
สำหรับลูกค้าเกีย (Kia Loyalty) รับเพิ่มฟรีค่าบำรุงรักษาอีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี หรือ 50,000 กม. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พร้อมส่งมอบและเปิดให้ทดลองขับ ที่โชว์รูมเกียทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โปรโมชันพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับ The new Kia Carnival HEV 7-seater ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต้นงวด) 1.77% พร้อมดาวน์ 25% สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน [1]
• ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 1 ปี [2]
• ฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ (ค่าแรง และค่าอะไหล่) ตลอด 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร [3]
• พิเศษ! สำหรับเจ้าของรถยนต์ Kia และครอบครัว (Kia Loyalty) ฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ (ค่าแรงและค่าอะไหล่) เพิ่มเติม 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (รวมเป็น 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร) [4]
• ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง [5]
• การรับประกันคุณภาพตัวรถ 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร [6]
• การรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ (High-Voltage Battery) 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร [7]