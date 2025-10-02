ฟอร์ดจัดโปรแรงส่งท้ายปี ช่วยผ่อนคนละครึ่ง นาน 1 ปี พร้อมฟรี Ford Care

ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเกมรุกไตรมาส 4/2568 จัดแคมเปญแรง “ฟอร์ดช่วยผ่อนคนละครึ่ง นาน 1 ปี” สำหรับลูกค้าที่ซื้อฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2568 โดยมุ่งหวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี
นอกจากโปรผ่อนครึ่งปีแรกแล้ว ฟอร์ดยังมอบ โปรแกรมขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ Ford Care ให้ฟรี แต่ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 โดยแคมเปญนี้ต้องจัดไฟแนนซ์ผ่านฟอร์ด ลีสซิ่ง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
รุ่นที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่
-ฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค 4x2 6AT
-ฟอร์ด เรนเจอร์ XLS กระบะ 4 ประตูยกสูง เกียร์อัตโนมัติ (รุ่นปกติและรุ่นพิเศษ Extra Pack)
-ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไวลด์แทรค
-ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไทเทเนียม พลัส 4x4
-ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เทรนด์
เงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจ
-Ranger Wildtrak 4x2 6AT (รุ่นปกติ) ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.59%
-Ranger XLS 4 ประตูยกสูง AT ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.89%
-Everest Wildtrak ดาวน์ 35% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.09%
-Everest Titanium+ 4x4 ดาวน์ 35% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.09%
-Everest Trend ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.59%
แคมเปญนี้สะท้อนกลยุทธ์ของฟอร์ดในการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กำลังมองหารถกระบะและ SUV อเนกประสงค์ พร้อมสร้างแรงกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์ไทยคึกคักในโค้งสุดท้ายของปี