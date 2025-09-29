GWM เผยโฉม "ORA 5" คอมแพ็กเอสยูวีไฟฟ้าคู่แข่งตรง BYD ATTO 3

GWM เผยโฉม ORA 5 คอมแพ็กเอสยูวีไฟฟ้าพิกัดเดียวกับ BYD ATTO 3 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 204 แรงม้า พร้อมดีไซน์คล้ายคลึง ORA Good Cat เตรียมวางขายอย่างเป็นทางการที่จีนเร็วๆ นี้
ORA 5 ถือเป็นรถเอสยูวีไฟฟ้ารุ่นแรกภายใต้แบรนด์ ORA ของเครือ GWM โดยถูกออกแบบให้มีดีไซน์คล้ายกับ ORA Good Cat ทั้งด้านหน้าและด้านท้าย โดยเฉพาะประตูท้ายที่ดูเหมือนว่าจะยกมาจากเวอร์ชันแฮทช์แบ็กแทบทั้งชิ้น
แต่ ORA 5 ก็ได้มีการปรับรายละเอียดเพื่อเน้นความสปอร์ตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงรีที่ออกแบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันใหม่ กันชนหน้าตกแต่งด้วยกระจังขนาดใหญ่ พร้อมครีบดักลมแนวตั้งบริเวณปลายทั้งสองข้าง รวมถึงมีซุ้มล้อขนาดเล็กเพื่อเพิ่มบุคลิกความเป็นเอสยูวี
ภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยหน้าจอกลางขนาด 14.6 นิ้ว และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Coffee OS ที่ GWM เป็นผู้พัฒนาเอง รองรับระบบ Coffee GPT และ DeepSeek อีกทั้งยังติดตั้งหลังคากระจกแบบพาโนรามิกขนาด 1.65 ตารางนิ้ว ที่สามารถกรองรังสียูวีได้มากถึง 99%
ตัวถังของ ORA 5 มีขนาดความยาว 4,471 มม. ความกว้าง 1,833 มม. ความสูง 1,641 มม. และความยาวฐานล้อ 2,720 มม. ใกล้เคียงกับ BYD ATTO 3 อีกทั้งภาพยังแสดงถึงเซ็นเซอร์ LiDAR เพื่อเสริมการทำงานของระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้วย
ด้านขุมพลังถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์ หรือ 204 แรงม้า (PS) และแบตเตอรี่แบบ Lithium Iron Phosphate (LFP) โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลขนาดแบตเตอรี่และระยะทางขับขี่ออกมา