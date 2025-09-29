xs
xsm
sm
md
lg

ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลอดกว่า 122 ปีที่ผ่านมา ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยมีพนักงานและเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนหรือการดูแลสภาพแวดล้อม โดย ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สานต่อเจตนารมณ์นี้มากว่า 29 ปี ผ่านหลากหลายโครงการที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม


ล่าสุด แมรี่ คัลเลอร์ ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี (Ford Philanthropy) ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดตัวโครงการระดับโลก ‘ฟอร์ดร่วมด้วยช่วยสร้าง (Ford Building Together)’ ในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างและฟื้นฟูชุมชนอย่างแข็งแกร่ง โดยอาศัยพลังจากพนักงานและเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพันธมิตรองค์กรเพื่อสังคม เพื่อต่อยอดโครงการให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน


โครงการ Ford Building Together เป็นโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างและฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการรวบรวมทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ จากผู้จำหน่ายและพนักงานฟอร์ด โดยมี 3 ภารกิจหลักคือ 1) เสริมสร้างชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการแจกจ่ายอาหารให้ชุมชนร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด 2) ขยายศูนย์กลางของกลุ่มอาสาสมัครฟอร์ด (Ford Volunteer Corps) เพื่อรองรับอาสาสมัครพนักงานฟอร์ดจากทั่วโลก และ 3) สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนกว่า 180 โครงการใน 15 ประเทศทั่วโลกที่ทำร่วมกับพนักงานฟอร์ดและครอบครัวกว่า 3,000 ชีวิตในช่วง Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี


ในการมาเยือนครั้งนี้ ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี ได้เยี่ยมชมการทำงานของ ศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน หรือ Ford Community Center Bangkok (FCC Bangkok) ย่านนางเลิ้ง พร้อมพูดคุยถึงการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ของการจัดตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ชื่อเดิมคือ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันขององค์กรเพื่อสังคมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยให้พื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้พันธมิตรสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนได้ พันธมิตรปัจจุบันได้แก่ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance - SOS) ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab - USL) โครงการนา และมูลนิธิสติ (Na Projects & Sati Foundation) มูลนิธิรักสัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation) และ Precious Plastic


แมรี่ คัลเลอร์ ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี ยังได้เยี่ยมชมความคืบหน้าของการปรับปรุงศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน ที่ได้เพิ่มศักยภาพของพื้นที่สาธารณะและเตรียมเปิดดำเนินการโฉมใหม่ในช่วงต้นปี 2569 โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนาย่านชุมชนเก่าแก่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ยกระดับการเป็นศูนย์กลางการทำงานขององค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพในสังคมให้ดีขึ้น พร้อมสร้างระบบนิเวศเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง และอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของย่านนางเลิ้งควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก
ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก
ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก
ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก
ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี เยือนไทย เปิดตัว ‘Ford Building Together’ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนทั่วโลก
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น