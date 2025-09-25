All-new Suzuki FRONX ใหม่ B-SUV ไมลด์ไฮบริด SHVS มี 3 รุ่นย่อย เริ่ม 689,000 บาท

All-new Suzuki Fronx ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร เทคโนโลยี Smart Hybrid Vehicle (SHVS) เคาะราคาทางการเริ่มต้น 689,000 บาท (นำเข้าจากอินโดนีเซีย)
Suzuki Fronx มีทั้งสิ้น 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น GL ราคา 689,000 บาท (ไม่มีระบบไฮบริด SHVS) รุ่น GLX ราคา 749,000 บาท และรุ่น GLX Plus ราคา 799,000 บาท
Suzuki Fronx ถูกพัฒนาเป็นรถ B-SUV ภายใต้กลยุทธ์ Global Model ที่ซูซูกิประเทศไทยเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันมีวางจำหน่ายในหลายประเทศ เช่น อินเดีย, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, เม็กซิโก และญี่ปุ่น เน้นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว เทคโนโลยีล้ำสมัย และระบบความปลอดภัยครบครัน
รุ่น GLX และ GLX Plus ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ Dualjet รหัส K15C พร้อมเทคโนโลยีไมลด์ไฮบริด Smart Hybrid Vehicle (SHVS) กำลังสูงสุด 101 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 135 นิวตัน-เมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)
รุ่น GL ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ รหัส K15B กำลังสูงสุด 105 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 138 นิวตัน-เมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ
ตัวถังมีขนาดความยาวตลอดคัน 3,995 มม. ความกว้าง 1,765 มม. ความสูง 1,550 มม. และความยาวฐานล้อ 2,520 มม. ช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบทอร์ชันบีม ระบบดิสก์เบรกด้านหน้า และดรัมเบรกด้านหน้า รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตร และมีความสูงจากพื้นถนน 170 มม.
Suzuki Fronx พัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม HEARTECT พร้อมโครงสร้างตัวถัง TECT เหล็กกล้าน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง และทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ ระบบ NVH ช่วยลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก
ทุกรุ่นย่อยติดตั้งไฟหน้า LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL กระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียม ไฟท้าย LED (รุ่น GL และ GLX เฉพาะไฟเบรกและไฟเลี้ยว) มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้วทุกรุ่น
รุ่น GL ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้า เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับมือ 6 ทิศทาง (ปรับสูง-ต่ำได้), เบาะนั่งด้านหลังพับแยก 60:40, ช่องแอร์ด้านหลัง, หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto (USB), ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย, กล้องมองหลัง, ช่อง USB-A / USB-C และลำโพง 4 ตำแหน่ง
รุ่น GLX ขยายหน้าจอสัมผัสเป็นขนาด 9 นิ้ว, พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift Control, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ, ระบบกุญแจ Keyless Entry, ระบบ Idling Stop System, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี LCD ขนาด 4.2 นิ้ว, ระบบ Cruise Control และระบบปัดน้ำฝนปรับตั้งหน่วงเวลาได้
รุ่น GLX Plus เพิ่มเติมด้วยเบาะนั่งหุ้มหนัง, มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม, แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) และระบบความปลอดภัย Suzuki Safety Support
ระบบความปลอดภัย Suzuki Safety Support (เฉพาะรุ่น GLX Plus) ประกอบด้วย ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Dual Sensor Brake Support II, จอแสดงข้อมูล Head-up display (HUD), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control (ACC), ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist (LKA), ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)
ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP), ระบบเตือนเมื่อรถส่าย Vehicle Sway Warning, ระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตา Blind Spot Monitor (BSM), ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA), ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา Surround View Monitor และเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน Parking Sensor
Suzuki Fronx มาพร้อมแอปพลิเคชัน Hello Suzuki ช่วยให้ลูกค้าสามารถนัดหมายศูนย์บริการล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริการ และขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ Mobile Service บริการดูแลรถยนต์นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบระบบเบรก แบตเตอรี่ หรือการบำรุงรักษาพื้นฐานต่างๆ
ลูกค้าสามารถเลือกรับ SUZUKI FRONX Worry Free Maintenance Package ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 27,999 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามระยะทาง นานถึง 7 ปี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถตามระยะทางนานถึง 7 ปี ซึ่งเป็นความคุ้มค่าที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และมีความมั่นใจในการครอบครองรถในระยะยาว