ส่องตำนานกระบะผีสิง "Toyota Hilux Revo" ทน ถึก แม้แต่ธรณีก็สูบไม่ลง!

เหตุการณ์ที่รถกระบะ Toyota Hilux Revo Z Edition สีขาวคันหนึ่งรอดจากการตกลงไปในหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลบนถนนสามเสนเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อจนกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียล แต่ยังเป็นสิ่งตอกย้ำถึงความอึด ถึก ทน จนกลายเป็นตำนานมาอย่างยาวนาน
เรื่องราวของกระบะไฮลักซ์ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นรถกระบะที่ถูกสร้างขึ้นเป็น "รถบรรทุกขนาดเล็ก" สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและทนทาน ทำให้ไฮลักซ์เริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะรถกระบะที่มีความอึดถึกทน รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี
ต่อมาในเจเนอเรชันที่ 2 และ 3 ไฮลักซ์เริ่มพัฒนาให้มีความสามารถในการบรรทุกและสมรรถนะที่สูงขึ้น จนเป็นที่รู้จักในฐานะรถยนต์เพื่อการเกษตรและการขนส่งสินค้าในหลายประเทศทั่วโลก
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อโตโยต้าเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดโลกมากขึ้น และส่งออกไฮลักซ์ไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายอย่างตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งสภาพภูมิประเทศที่โหดร้ายยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของไฮลักซ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำให้รถกระบะรุ่นนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดก็สามารถผ่านไปได้เสมอ
ในยุค 90 และ 2000 ไฮลักซ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากบทพิสูจน์ที่น่าทึ่งหลายครั้ง หนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดคือการที่นิตยสารรถยนต์ชื่อดังของอังกฤษอย่าง Top Gear ได้นำ Hilux รุ่นเก่ามาทดสอบความทนทานด้วยวิธีที่บ้าบิ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการชนกับต้นไม้, การถูกจมน้ำทะเล, การถูกทำลายด้วยลูกตุ้มเหล็ก และสุดท้ายคือการวางไว้บนอาคารที่ถูกรื้อถอนด้วยการระเบิด แม้จะอยู่ในสภาพที่พังยับเยิน แต่เครื่องยนต์ของ Hilux ก็ยังคงสตาร์ทติดและสามารถขับเคลื่อนได้ ซึ่งทำให้ Hilux กลายเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็น รถกระบะที่ไม่มีวันตาย
ปัจจุบันกระบะไฮลักซ์ถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นเจเนอเรชันที่ 8 โดยประเทศไทยรู้จักในชื่อ Hilux Revo ซึ่งมีการปรับปรุงห้องโดยสารและเพิ่มออปชันเทียบเท่ากับรถยนต์นั่ง แต่ระบบช่วงล่างและโครงสร้างอันแข็งแรง ช่วยให้สามารถรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงทั้งในเรื่องของการบรรทุกและขับขี่บนสภาพถนนที่ขรุขระ ทำให้ Hilux Revo ยังคงรักษามาตรฐานความอึดถึกทนได้เช่นเดียวกับรุ่นพี่
แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ จะเป็นเพียงความบังเอิญที่รถถูกจอดในจุดที่ไม่มีการยุบตัวลงไปพอดี แต่ก็กลายเป็นการปลุกตำนานความแข็งแกร่งของกระบะโตโยต้าให้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง และตอกย้ำว่าเหตุผลที่รถกระบะไฮลักซ์ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานไม่ได้มาจากการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความน่าเชื่อถือของงานวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในสถานการณ์จริง
รถกระบะไฮลักซ์คันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะธรรมดา แต่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของความแข็งแกร่งที่แม้แต่ธรณีก็ไม่อาจสูบลงได้