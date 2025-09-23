MGU9 กระบะหน้าโหดขุมพลังดีเซล 2.5 ลิตร ลุยตลาดออสเตรเลีย

MGU9 กระบะขนาดกลางถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ออสเตรเลีย พร้อมขุมพลังดีเซล 2.5 ลิตร เน้นจุดขายห้องโดยสารเชื่อมทะลุกระบะได้ ราคาเริ่มต้น 52,990 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,100,000 บาท
MGU9 เป็นรถกระบะรุ่นแรกภายใต้แบรนด์ MG ของออสเตรเลีย ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Maxus / LDV Terron 9 โดยมีโครงสร้างตัวถังแบบ Unibody ชิ้นเดียวกันระหว่างส่วนหน้าและส่วนกระบะ แต่ยังคงพื้นฐานแชสซีซ์แบบขั้นบันได ประเดิมทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร แม้ว่าปัจจุบันฝั่ง Maxus จะมี eTERRON ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนแล้วก็ตาม
ดีไซน์ของ MGU9 ถูกยกมาจาก Terron 9 แทบทั้งหมด โดดเด่นด้วยไฟหน้าแนวตั้งออกแบบเป็นรูปตัว T พร้อมกระจังหน้าขนาดมหึมา ประดับด้วยโลโก้ MG ตรงกลาง ขณะที่เส้นสายตัวถังออกแบบเน้นความเหลี่ยมสัน พร้อมเสา C-pillar ที่มีองศาลาดเทมากกว่ารถกระบะทั่วไป ส่วนด้านท้ายติดตั้งไฟท้าย LED ทรงตั้ง เสริมความบึกบึนด้วยซุ้มล้อและชายประตูสีดำคล้ายกับรถเอสยูวี ล้ออัลลอยมีขนาดตั้งแต่ 18 นิ้ว, 19 นิ้ว และ 20 นิ้ว
จุดเด่นของ MGU9 อยู่ที่กระบะท้ายขนาดความจุ 1,200 ลิตร พร้อมระบบ Smart Hatch เสมือนประตูเชื่อมห้องโดยสารและกระบะท้าย เสริมด้วยเบาะหลังแบบ MultiFold ช่วยพับเบาะได้จนเกือบราบสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีความยาวมากกว่าปกติ อีกทั้งยังมีประตูกระบะเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมบันได Rear Step ช่วยให้สามารถปีนขึ้นกระบะท้ายได้ง่ายขึ้น
ระบบช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบอิสระ Multi-Link ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนเข้ามายังห้องโดยสาร ติดตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมเกียร์อัตโนมัติ ZF 8 สปีด และระบบดิฟล็อกไฟฟ้า BorgWarner Intelligent Transfer Case System ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน รวมถึงระบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ
MGU9 เวอร์ชันออสเตรเลียติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ ความจุ 2.5 ลิตร กำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 520 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ ZF 8 จังหวะ พร้อมโหมดการขับขี่ 8 โหมด และโหมดปรับพวงมาลัย (Steering Assist Modes) อีก 3 โหมด ได้แก่ Standard, Sport และ Comfortable
นอกจากนี้ MGU9 ยังมีฟังก์ชัน Off-Road Expert สำหรับการขับขี่ออฟโรด ได้แก่ ระบบ Crawl Control Mode ช่วยควบคุมคันเร่งและเบรกเพื่อความนุ่มนวลขณะขับขี่บนทางทุรกันดาร, ระบบ Transparent Chassis แสดงมุมมองใต้ท้องรถขณะขับขี่, ระบบ Track Approach ตรวจจับความสูงของสิ่งกีดขวางเพื่อการปีนป่ายอย่างปลอดภัย และเซ็นเซอร์วัดความลึกของน้ำ Wading Sensor
ภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอขนาด 12.3 นิ้ว จำนวน 2 จอ รุ่นท็อปสุดติดตั้งเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และฝั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง มาพร้อมหลังคา Panoramic Sunroof เปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย ลำโพง JBL 8 ตำแหน่ง ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย และไฟตกแต่งห้องโดยสารปรับได้ 64 สี เป็นต้น
ส่วนราคาจำหน่าย MGU9 ทั้ง 3 รุ่นย่อยที่ออสเตรเลีย อยู่ระหว่าง 52,990 - 60,990 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,100,000 - 1,280,000 บาท