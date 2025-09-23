xs
ฟอร์ด อวดศูนย์กระจายอะไหล่แห่งใหม่ บริหารจัดการด้วย AI ย้ำความมั่นใจบริการหลังการขาย

ฟอร์ด ประเทศไทย ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ "ศูนย์กระจายอะไหล่ฟอร์ด" แห่งใหม่ ที่ จ.สมุทรปราการ ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับ มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บและกระจายอะไหล่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเติมความมั่นใจด้านการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ตอกย้ำการเป็นฐานอะไหล่สำคัญของฟอร์ดในภูมิภาค

"การจัดส่งอะไหล่ที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการยกระดับประสบการณ์หลังการขาย ฟอร์ดจึงขยายพื้นที่ศูนย์กระจายอะไหล่ พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บและส่งอะไหล่ ความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ขณะนี้ได้รับการแก้ไขจนใกล้เข้าสู่สถานะปกติแล้ว ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับระบบใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งมอบอะไหล่ที่ราบรื่นหลังจากนี้" สุรวัฒน์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

พื้นที่ 40,000 ตร.ม. อะไหล่ 4.3 ล้านชิ้น จัดส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์กระจายอะไหล่ฟอร์ด จ.สมุทรปราการ เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ใช้สอย 40,000 ตร.ม. จากเดิม 26,000 ตร.ม. หรือเพิ่มขึ้น 50% สามารถจัดเก็บอะไหล่ได้มากขึ้น 40% หรือมากกว่า 40,000 รายการ รวมกว่า 4,300,000 ชิ้น มูลค่าสินค้าในคลังรวมกันกว่า 1.5 พันล้านบาท โดยฟอร์ดมีนโยบายจัดเก็บอะไหล่เป็นเวลา 10 ปีสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น รวมถึงรุ่นที่กำลังจะเลิกผลิต เพราะฉะนั้นผู้ใช้รถเก่าหรือรถมือสองมั่นใจได้


ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดส่งอะไหล่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการบริหารจัดการรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์อย่างเป็นระบบ ขนส่งอะไหล่ได้มากถึง 15-20 ตู้ต่อวัน หรือราว 100 ตู้ต่อสัปดาห์ จึงมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่พร้อมอยู่เสมอ สามารถจัดส่งถึงมือลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศก็ตาม

บริหารจัดการด้วย AI เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่อนาคตอย่างยั่งยืน


ศูนย์กระจายอะไหล่ฟอร์ด มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับระบบสแกนบาร์โค้ด ช่วยลดเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งยังมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากร มีการนำถาดพลาสติกมาใช้ซ้ำ (Returnable Box) แทนการใช้กล่องกระดาษแบบเดิม และใช้ระบบ Paperless คือไม่ใช้กระดาษตลอดกระบวนการ ทุกข้อมูลจะอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (E-invoice) ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดความผิดพลาด เพิ่มความเร็วในการทำงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ขณะเดียวกันฟอร์ดก็มีแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ที่ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการจัดเก็บตามมาตรฐานและเก็บรักษาได้ยาวนาน นอกจากนี้ฟอร์ดยังได้พัฒนาระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้ศูนย์บริการทั่วประเทศทำเคลมอะไหล่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทันที ทั้งยังมีการนำกล้องอัจฉริยะ (RealWear) มาใช้ตรวจสอบในกรณีที่พบสินค้าเสียหาย เพื่อลดเวลาในการจัดส่งและลดขั้นตอนการทำงาน

ระบบการจัดการที่เร็วขึ้น อะไหล่ถึงมือลูกค้าเร็วกว่าเดิม


โดยทั่วไปหลังมีการสั่งสินค้าเข้ามาในระบบ ลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนลูกค้าต่างจังหวัด ศูนย์กระจายอะไหล่ฟอร์ดจะทำงานร่วมกับ 8 ศูนย์กระจายสินค้าพันธมิตรที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ อะไหล่จะถึงมือลูกค้าในวันถัดไปหลังทำรายการ

"การพัฒนาศูนย์กระจายอะไหล่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการขยายพื้นที่จัดเก็บ แต่เป็นการยกระดับความสามารถเชิงกลยุทธ์ของฟอร์ด ในการดูแลลูกค้าอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ เราสามารถสำรองอะไหล่ได้ครบ ย่นระยะเวลาการจัดส่ง และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือความมั่นใจของลูกค้า เมื่อใดที่ต้องการ อะไหล่แท้จะถูกส่งถึงมืออย่างรวดเร็ว" สุรวัฒน์ กล่าวเสริม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและติดตามสถานะอะไหล่ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) โทร. 1383
