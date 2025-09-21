Toyota ส่ง e-Palette บุกตลาดรถเมล์ไฟฟ้าลุยญี่ปุ่น เคาะคันละ 6 ล้านบาท

Toyota e-Palette รถเมล์ไฟฟ้า 100% เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่น รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 17 ที่นั่ง พร้อมเทคโนโลยี LiDAR เสริมระบบช่วยการขับขี่ แบตเตอรี่วิ่งไกลสูงสุด 250 กม. เคาะราคา 29 ล้านเยน หรือประมาณ 6 ล้านบาท
หากใครยังจำกันได้ Toyota e-Palette ถูกเผยโฉมครั้งแรกที่งานกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2563 โดยใช้เป็นพาหนะรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนั้น พร้อมกับถูกระบุว่าจะถูกนำมาใช้เป็นรถขนส่งสาธารณะแห่งอนาคตอีกด้วย
ล่าสุดโตโยต้าได้ทำการเปิดตัว e-Palette เวอร์ชันจำหน่ายจริงพร้อมเปิดรับจองอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่น โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 29 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,100,000 บาท ซึ่งเวอร์ชันดังกล่าวมีการปรับปรุงต่างจากที่เคยใช้สมัยโอลิมปิก ด้วยขนาดตัวรถที่เล็กกว่า แต่เสริมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับท้องถนนจริง
ตัวถังของ e-Palette มีขนาดความยาว 4,950 มม. ความกว้าง 2,080 มม. ความสูง 2,650 มม. ซึ่งสั้นกว่า e-Palette รุ่นแรกประมาณ 300 มม. แต่ด้วยโครงสร้างแบบมินิบัสทำให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 17 คน โดยแบ่งเป็นที่นั่งแบบยึดตายตัวจำนวน 4 ที่นั่ง พื้นที่สำหรับยืน 12 คน และคนขับอีก 1 คน แม้ว่าจะมีขนาดตัวถังพอกันกับรถ D-SUV ก็ตาม
Toyota e-Palette คันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 ตัว กำลังสูงสุด 201 แรงม้า (HP) แรงบิดสูงสุด 266 นิวตัน-เมตร ทำความเร็วสูงสุดได้ 80 กม./ชม. พร้อมแบตเตอรี่ขนาดความจุ 72.82 กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด 250 กม. ต่อชาร์จ
ในรุ่นจำหน่ายจริงยังมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ Level 2 ที่ประกอบด้วยระบบ Automated Driving Kit และ vehicle Control Interface โดยอาศัยการทำงานของกล้องและ LiDAR เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยโตโยต้าตั้งเป้าติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 4 เข้ากับ e-Palette ภายในปี 2570 เพื่อให้กลายเป็นรถเมล์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างแท้จริง
โตโยต้ามีแผนนำ e-Palette ไปใช้เป็นรถสาธารณะที่ Toyota Woven City ซึ่งเป็นเมืองทดลองสุดล้ำที่โตโยต้าทุ่มเงินลงทุนมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มแรกช่วงปลายปี 2568 ทั้งยังมีแผนนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน Vehicle-2-Load อีกด้วย