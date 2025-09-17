All-new Toyota bZ7 พร้อม Huawei OS เผยโฉมก่อนขายจริงปีนี้

GAC Toyota เผยโฉม All-new Toyota bZ7 ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการปีนี้ พร้อมระบบปฏิบัติการ HarmonyOS จาก Huawei พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 281 แรงม้า (PS)
Toyota bZ7 เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก GAC Toyota ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายทางการที่จีนปลายปี 2568 ควบคู่ไปกับอีก 2 รุ่นตระกูล bZ (beyond Zero) ได้แก่ bZ3X และ bZ4X
ตัวถังของ Toyota bZ7 มีขนาดความยาวตลอดคัน 5.1 เมตร มาพร้อมช่วงท้ายลาดเทสไตล์ฟาสต์แบ็ก ด้านหน้ายังคงรักษาเอกลักษณ์ด้วยไฟหน้าทรง C-shaped พร้อมชุดไฟหลักติดตั้งไว้บริเวณกันชน ขณะที่ด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายแนวยาวดูหรูหราสวยงาม
บริเวณเหนือหลังคายังถูกติดตั้งเซ็นเซอร์ Lidar สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ Momenta 6.0 เวอร์ชันล่าสุด ประตูไร้กรอบทั้ง 4 บาน พร้อมมือเปิดประตูแบบเรียบไปกับตัวถัง บริเวณประตูท้ายยังถูกติดตั้งสปอยเลอร์ขนาดเล็ก มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 21 นิ้ว และยางขนาด 255/40 R21
ภายในห้องโดยสารตกแต่งพิมพ์นิยมตามฉบับรถยนต์ไฟฟ้าจีน ทั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เหนือแผงคอนโซล และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บริเวณ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ HarmonyOS จากค่าย Huawei ติดตั้งที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายบริเวณคอนโซลกลาง มาพร้อมที่เปิดประตูแบบปุ่มกดไฟฟ้า และไฟตกแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
ขนาดความยาวตัวถังตลอดคันอยู่ที่ 5,130 มม. ความกว้าง 1,965 มม. ความสูง 1,506 มม. และความยาวฐานล้อ 3,020 มม.
รายละเอียดด้านขุมพลังเบื้องต้นระบุว่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจาก Huawei กำลังสูงสุด 281 แรงม้า (PS) หรือ 207 กิโลวัตต์ ทำความเร็วสูงสุดได้ 180 กม./ชม. พร้อมแบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate จาก CALB-Tech แต่ยังไม่มีข้อมูลขนาดความจุและระยะทางขับขี่เปิดเผยออกมา