เปิดตัว Honda N-ONE e: ไฟฟ้าจิ๋ววิ่งไกล 295 กม. ราคาไม่ถึง 6 แสนบาท

Honda N-ONE e: ใหม่ เพิ่มทางเลือก Kei-car รุ่นเล็กด้วยขุมพลังไฟฟ้าล้วน 100% พร้อมแบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 295 กม. ต่อชาร์จ ราคาจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเริ่มต้น 2,699,400 เยน หรือประมาณ 580,000 บาท
Honda N-ONE e: ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก N-ONE รุ่นสันดาป โดยยังคงใช้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกัน แต่ปรับปรุงหน้าตาเพื่อสะท้อนถึงความเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบทึบตกแต่งด้วยสีเทาที่ซ่อนช่องชาร์จไฟอยู่ภายใน และกันชนหน้า-หลังที่ถูกตกแต่งด้วยเส้นสายเน้นความโค้งมน
ฮอนด้าระบุว่าชิ้นส่วนกระจังหน้าของ N-ONE e: ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้มาจากกันชนรถฮอนด้าที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่นเดียวกับชิ้นส่วนของแผงคอนโซลที่ทำจากวัสดุไบโอเรซินที่ได้จากพืช และพรมปูพื้น (วางขายเป็นอุปกรณ์เสริม) ทำจากขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว
ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบเน้นพื้นที่กว้างขวางตามหลัก M/M (Man Maximum, Machine Minimum) เช่น ส่วนบนของแผงคอนโซลที่ออกแบบให้มีขนาดไม่หนาจนเกินไปนัก ช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งของผู้โดยสาร มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ 2 ก้าน และปุ่มควบคุมเกียร์บริเวณคอนโซลกลาง
รุ่นย่อย G จะไม่มีการติดตั้งหน้าจอบริเวณคอนโซลกลางเหมือนกับรถยนต์ทั่วไป ซึ่งฮอนด้าระบุว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องเดินทางระยะใกล้ๆ และไม่ต้องการระบบนำทาง แต่ยังคงสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อฟังเพลงได้ตามปกติ โดยสามารถเลือกติดตั้งหน้าจอเครื่องเสียงขนาด 8 นิ้วเป็นออปชันเสริมจากตัวแทนจำหน่ายได้
แต่หากต้องการหน้าจอจากโรงงานแล้วล่ะก็ จะต้องอัปเกรดเป็นรุ่นย่อย L ที่มาพร้อมระบบ Honda CONNECT หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อระบบนำทาง เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด 14 นิ้ว, พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ และระบบชาร์จด่วน เพิ่มเติมจากรุ่น G
ระบบความปลอดภัย Honda SENSING ติดตั้งเป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น และยังเป็นรถมินิคาร์รุ่นแรกของฮอนด้าที่ถูกติดตั้งระบบ Traffic Jam Assist เพื่อช่วยขับขี่ขณะการจราจรหนาแน่น เพิ่มเติมด้วยระบบ Post-Collision Braking System ช่วยป้องกันรถเคลื่อนที่หลังเกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ระบบ Honda CONNECT ของ N-ONE e: สามารถควบคุมการชาร์จไฟผ่านสมาร์ทโฟนได้ เช่น การเช็กสถานะแบตเตอรี่, การตั้งเวลาชาร์จแบตเตอรี่ และตั้งประจุไฟสูงสุดได้ตั้งแต่ 80% - 100% เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ เป็นต้น
Honda N-ONE e: ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า พร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด 295 กม. (WLTP) สามารถชาร์จแบบ AC จนเต็มระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง และชาร์จด่วนตั้งแต่ไฟเตือนการชาร์จปรากฏจนถึง 80% ในเวลา 30 นาที ทั้งยังรองรับการจ่ายไฟภายนอกสูงสุด 1,500 วัตต์ได้
ราคาจำหน่าย Honda N-ONE e: ที่ญี่ปุ่นอยู่ระหว่าง 2,699,400 - 3,198,000 เยน หรือประมาณ 580,000 - 690,000 บาท