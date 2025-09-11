แอนโทลิน ปักธงโรงงานใหม่ในไทย ยกระดับฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอเชีย

แอนโทลิน (Antolin) บริษัทชั้นนำจากสเปนด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถยนต์ ประกาศเปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดยานยนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก
โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์ รองรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่มีฐานการผลิตในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำคัญ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยจะผลิตชิ้นส่วนหลัก อาทิ หลังคาภายใน แผงประตู และแผงคอนโซลหน้า พร้อมติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสายการผลิตโฟมดูดซับเสียง กระบวนการผลิตซับสเตรตใหม่ ห้องปฏิบัติการทดสอบ และสายการประกอบเฉพาะทาง
ปัจจุบัน แอนโทลินมีพันธมิตรสำคัญในภูมิภาค อาทิ ฟอร์ด (Ford), วินฟาสต์ (Vinfast), บีวายดี (BYD) และฉางอัน (Changan) โดยโรงงานใหม่จะทำหน้าที่ส่งมอบชิ้นส่วนตกแต่งภายในให้กับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรุ่นใหม่ ๆ
เออเนสโต อันโตลิน อารีบัส (Ernesto Antolin) ประธานบริษัท กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงตั้งเป้าให้โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมสร้างการจ้างงานคุณภาพและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า
การเปิดโรงงานครั้งนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการผลิตของแอนโทลินในเอเชีย ซึ่งปัจจุบันมีโรงงาน 32 แห่ง และพนักงานกว่า 3,800 คน ตอกย้ำสถานะความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วภูมิภาค