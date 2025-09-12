xs
ฟอร์ดเปิดตัว "ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" สำหรับแร็พเตอร์-ไวลด์แทรค-XLS เจาะตลาดรถแต่ง พร้อมประกันจากโรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฟอร์ด ประเทศไทย สร้างสีสันตลาดรถกระบะ ปรับโฉมรถกระบะ 3 รุ่นย่อยพิเศษ "ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักการแต่งรถ เป็นกระบะสุดแกร่งที่มาพร้อมชุดแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งตรงจากโรงงาน นำโดยสุดยอดรถกระบะสมรรถนะสูง "ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร วี 6 ตอบโจทย์ทั้งความสมบุกสมบันและการใช้ชีวิตประจำวัน "ฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" รุ่น 2.0 ลิตร เทอร์โบ และ "ฟอร์ด เรนเจอร์ XLS เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" กระบะ 4 ประตูยกสูง รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด ทั้งสามรุ่นย่อยมาพร้อมการรับประกันตัวรถและอุปกรณ์เสริมพิเศษนานถึง 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร เปิดจองผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th วันที่ 12 ก.ย.68 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป

นายเมธัส ลิขิตสัจจากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า "เราทราบว่าลูกค้าชาวไทยให้ความสำคัญกับการปรับแต่งรถให้ดูมีสไตล์ ดุดัน และโฉบเฉี่ยวมากขึ้น ฟอร์ดจึงตอบโจทย์นี้ด้วย "ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" ที่นำรถรุ่นเรือธงมาตกแต่งเพิ่มความเท่และดุดัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงาน ลูกค้าจะได้รับรถที่พร้อมใช้งานในสไตล์ที่ต้องการทันที โดยมั่นใจได้ทั้งในคุณภาพของอุปกรณ์เสริมและการรับประกันจากฟอร์ด เพื่อมอบความคุ้มค่าและความมั่นใจในทุกการขับขี่"

"ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร วี 6 รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูง อัดแน่นด้วยดีเอ็นเอฟอร์ด เพอร์ฟอร์แมนซ์ ขั้นสุดแห่งรถกระบะ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด และดีไซน์ที่ดุดัน ได้รับการปรับลุคเสริมความแกร่งจริงทุกคัน ดุดันทุกสถานการณ์ ด้วยสปอร์ตบาร์ใหม่สุดเท่ สร้างความโดดเด่นให้กับรถกระบะสมรรถนะสูงสุดในตระกูลเรนเจอร์ เพิ่มลวดลายแสดงสุดยอดแห่งขุมพลัง ด้วยสติกเกอร์ลายเอกลักษณ์เฉพาะแร็พเตอร์ เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร วี 6 เท่านั้น พร้อมยกระดับการเดินทางให้คอออฟโรดตัวจริง ด้วยโช้คอัพ FOXTM แบบ Live Valve Internal Bypass 2.5 นิ้ว และโหมดการขับขี่ 7 โหมด ยกระดับสมรรถนะการขับขี่ให้เหนือมาตรฐานสำหรับคอออฟโรดตัวจริง ทั้งยังอวดความเท่ของเครื่องยนต์ วี 6 ได้ด้วยระบบ Active Valve Exhaust ปรับระดับเสียงท่อ 4 โหมด ที่เจ้าของรถควบคุมได้ผ่าน MY Mode ระบบบันทึกการตั้งค่าและเรียกใช้งานตามสไตล์ผู้ใช้รถแต่ละคน โดยสามารถกำหนดรูปแบบพวงมาลัย ระบบกันสะเทือน และท่อไอเสียได้ตามใจชอบ ภายในมอบความสะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยห้องโดยสารที่ใช้เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์ เฉพาะของแร็พเตอร์ โดยเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสาร สามารถปรับไฟฟ้าได้ 10 ทิศทาง และเพลิดเพลินกับระบบความบันเทิงในรถด้วยลำโพง Bang & Olufsen® 10 ตำแหน่ง ที่มีเฉพาะในเรนเจอร์ แร็พเตอร์ รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร วี 6 เท่านั้น จำหน่ายในราคา 1,984,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง มีสีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีดำ แอบโซลูท แบล็ก สีขาว อาร์คติค ไวท์ สีเทา คอมมานด์ เกรย์ และสีส้ม โค้ด ออเรนจ์

"ฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" รุ่น 2.0 ลิตร เทอร์โบ รถกระบะสำหรับลูกค้าที่มองหาทางเลือกในการใช้รถที่มีสมรรถนะในการขับขี่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้ชีวิตกับครอบครัว หรือการพักผ่อน มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ ด้วยล้ออัลลอยใหม่แบบบีดล็อกขนาด 18 นิ้ว มอบความเท่ที่แตกต่างโดดเด่นพร้อมทุกการผจญภัย สติกเกอร์ลายใหม่ ตกแต่งด้านข้างตัวรถตั้งแต่ประตูด้านหน้าถึงประตูผู้โดยสารตอนหลัง พร้อมสปอร์ตบาร์ที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไวลด์แทรคไม่เหมือนใคร ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด มอบกำลังสูงสุด 170 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 405 นิวตันเมตร ภายในตกแต่งแสดงอัตลักษณ์เฉพาะรุ่นแบบไวลด์แทรค พร้อมด้วยระบบเสียงและความบันเทิง รวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครัน จำหน่ายในราคา 1,104,000 บาท พร้อมฟรีประกันภายชั้นหนึ่ง มีสีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ สีขาว อาร์คติค ไวท์ สีเทา เมทิเออร์ เกรย์ และสีดำ แอบโซลูท แบล็ก

"ฟอร์ด เรนเจอร์ XLS เอ็กซ์ตร้า แพ็ค" รถกระบะ 4 ประตูยกสูง ที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มลูกค้าเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม มาพร้อมรุ่นพิเศษจำนวนจำกัดที่เสริมความสปอร์ตไปอีกขั้นด้วยการปรับโฉมสุดเท่ ไม่ว่าจะเป็นโรลบาร์ใหม่ เพิ่มความดุดันพร้อมเป็นตัวช่วยสำหรับคุณในทุกการใช้งาน และสติกเกอร์ตกแต่งด้านท้ายของตัวรถดีไซน์ใหม่ มอบทางเลือกให้ลูกค้าผู้ที่ต้องการทั้งรถกระบะพันธุ์แกร่งสำหรับการทำงาน และภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถอวดความดุดันและโดดเด่นไปได้ทุกที่ อัดแน่นด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เจ้าของรถเรนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างและบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย ฝาท้ายกระบะที่สามารถปรับเป็นโต๊ะทำงานช่างอเนกประสงค์ พร้อมจุดยึดอุปกรณ์ช่าง 2 จุด และไม้บรรทัดวัดขนาดแบบ Built-in ที่แบ่งระยะวัดทุก 10 มิลลิเมตร ภายในมอบความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และด้านผู้โดยสาร 4 ทิศทาง และหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสีขนาด 4 นิ้ว พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ จำหน่ายในราคาพิเศษ 809,000 บาท (จากราคาปกติ 934,000 บาท) ตั้งแต่ 12 กันยายน 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 มีสีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาว อาร์คติค ไวท์ และสีเทา เมทิเออร์ เกรย์

ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค ทั้ง 3 รุ่นย่อย มาพร้อมการรับประกันนาน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถฟอร์ด รุ่นใหม่ ได้ทางเว็บไซต์ฟอร์ด www.ford.co.th และช่องทางโซเชียลมีเดียของฟอร์ด ประเทศไทย ทั้ง Facebook ฟอร์ด, YouTube Ford Thailand, TikTok Ford Thailand และ Line @FordThailand ผ่านแฮชแท็ก #FordRangerExtraPack #FordRangerRaptor #FordRangerWildtrak #FordRangerXLS #YouCantFakeTough
