“ดรีมมี” บุกตลาดรถหรูไฟฟ้า 2027 ปักธงอีวีอัลตราลักซ์ชัวรี ท้าชนบูกัตติ

ดรีมมี เทคโนโลยี (Dreame Technology) บริษัทสัญชาติจีนที่สร้างชื่อจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ประกาศขยายธุรกิจครั้งใหญ่ เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มตัว พร้อมปักหมุดเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรก ภายในปี 2027 โดยวางตัวเป็น “อีวีอัลตราลักซ์ชัวรี” ที่จะท้าทายบัลลังก์ซูเปอร์คาร์หรูอย่างบูกัตติ เวย์รอน
ดรีมมีเผยว่า รถรุ่นแรกจะไม่เพียงมอบสมรรถนะความเร็วสูงสุด แต่ยังผสานระบบนิเวศอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับบ้านและอุปกรณ์สมาร์ทไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากรถหรูแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกัน บริษัทได้เริ่มฟอร์มทีมวิศวกรและบุคลากรเกือบ 1,000 คน เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าใหม่อย่างเต็มกำลัง
บริษัทระบุว่า แผนการบุกตลาดยานยนต์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกระแส แต่เป็นโครงการที่วางรากฐานมาตั้งแต่ปี 2013 และในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ดรีมมีได้สะสมความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า จนพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนารถไฟฟ้าสุดหรู
การตัดสินใจก้าวสู่ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมอีวีจีนเข้าสู่การแข่งขันเข้มข้น มีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น เสียวหมี่ ซึ่งเปิดตัวรถไฟฟ้า 2 รุ่นถล่มยอดขายไปแล้ว และอีกหลายรายที่ต้องล้มเลิกกิจการ เช่น ไฮไฟ เนต้า และจี๋เย่ว์ อย่างไรก็ตาม ดรีมมียืนยันว่า พร้อมใช้ “ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ และจังหวะที่ถูกต้อง” เพื่อก้าวสู่ตลาดไฮเอนด์โลกอย่างมั่นใจ
ปัจจุบันจีนกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า โดยข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) ระบุว่า ยอดขายอีวีครองส่วนแบ่งตลาดรถใหม่รวมกว่า 51% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2025 ซึ่งสะท้อนทิศทางที่อีวีกำลังจะกลายเป็นกำลังหลักของอุตสาหกรรม
ดรีมมี ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองซูโจว นำเสนอผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายตั้งแต่หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย เครื่องขัดพื้นอัจฉริยะ ไปจนถึงหุ่นยนต์ตัดหญ้า และปัจจุบันส่งออกไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลก การบุกตลาดอีวีครั้งนี้ จึงถือเป็นการขยับขยายที่สะท้อนเป้าหมายใหญ่ของบริษัทในการ “ปฏิวัติชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลก”