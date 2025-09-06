เอ็มจี คุย แชมป์ยอดจดทะเบียนอีวี เดือนสิงหาคม โตพุ่งกว่า 70%

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ด้วยตัวเลขสูงถึง 2,230 คัน ส่งผลให้ยอดรวมรถยนต์ไฟฟ้าเอ็มจีในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม–สิงหาคม) เติบโตกว่าปี 2567 มากกว่า 70% ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี
เอ็มจีเผยว่า ยอดจดทะเบียนรวมทุกรุ่นในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,615 คัน โดยมี NEW MG4 ELECTRIC เป็นรุ่นยอดนิยมที่เคยครองอันดับ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง NEW MG S5 EV และ NEW MG IM6 ช่วยต่อยอดภาพลักษณ์รถอีวีคุณภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ยอดรวมทั้งปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสูงถึง 15,783 คัน
นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าแล้ว เอ็มจี ยังมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผ่าน Lifetime Warranty สำหรับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง มอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุม ตลอดอายุการใช้งาน พร้อมคลังอะไหล่ที่ส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง และโชว์รูม-ศูนย์บริการกว่า 125 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีแผนขยายเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอีวีไทย
นายซู๋ว์ หยิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “ยอดที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของเอ็มจี รวมถึงความไว้วางใจจากลูกค้า เราจะยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในราคาคุ้มค่า ควบคู่ไปกับบริการหลังการขายที่ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและความอุ่นใจในทุกระยะเวลาการเป็นเจ้าของ”
เอ็มจียืนยันว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตเหนือคู่แข่ง คือความพร้อมปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดในทุกสถานการณ์ โดยยังคงเดินหน้าสร้าง MG EV Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน