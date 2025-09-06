เปิดตัว All-new BMW iX3 ต้นตระกูล Neue Klasse วิ่งไฟฟ้าไกล 805 กม.

All-new BMW iX3 รถอเนกประสงค์ SAV รุ่นแรกของตระกูล Neue Klasse ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น iX3 50 xDrive พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้า 469 แรงม้า (PS) แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 805 กม. (WLTP)
BMW iX3 เจเนอเรชันที่ 2 ถูกออกแบบด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตคู่ (Kidney Grille) และไฟหน้าคู่จัดวางในแนวตั้ง ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรถตระกูล Neue Klasse ในยุค 1960 พร้อมออกแบบมือเปิดประตูแบบเรียบไปกับตัวถัง เสริมด้วยซุ้มล้อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อยังคงภาพลักษณ์ความบึกบึนแบบรถตระกูล X
ตัวถังมีขนาดความยาว 4,782 มม. ความกว้าง 1,895 มม. ความสูง 1,635 มม. ตัวถังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.24 แม้ว่าจะเป็นตัวถังแบบ SAV (Sport Activity Vehicle) ก็ตาม
การออกแบบภายในของ BMW iX3 เน้นความโล่ง โปร่ง และถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่เป็นหลัก เบาะนั่งถูกออกแบบเน้นความสบายสำหรับการขับขี่ทางไกล รองรับผู้โดยสารได้ 5 ที่นั่ง ตกแต่งแผงคอนโซลหน้าด้วยวัสดุผ้าและ Ambient Light เพิ่มความน่าใช้งาน
สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระ สามารถเพิ่มความจุจาก 520 ลิตร เป็นสูงสุดถึง 1,750 ลิตร เมื่อพับเบาะหลัง และยังมีช่องเก็บของพิเศษใต้ฝากระโปรงหน้าอีก 58 ลิตร ขณะที่เวอร์ชันยุโรปสามารถเลือกออปชันเสริมเป็นขอพ่วงลากรถแบบพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า รองรับน้ำหนักลากจูงสูงสุด 2,000 กก.
ไฮไลต์สำคัญของ BMW iX3 ใหม่ คือการติดตั้งระบบ BMW Panoramic iDrive ที่ประกอบไปด้วยหน้าจอ BMW Panoramic Vision สามารถแสดงข้อมูลสำคัญทอดยาวตลอดความกว้างของแผงคอนโซลหน้า พร้อมหน้าจอ BMW 3D Head-up Display ที่สามารถแสดงแผนที่และระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบเสมือนจริง ทำงานบนระบบปฏิบัติการ BMW Operating System X
BMW iX3 มาพร้อมขุมพลัง BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบ 800V โดยรุ่นแรกที่จะเริ่มออกสู่ตลาด คือ BMW iX3 50 xDrive ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว กำลังสูงสุด 469 แรงม้า (345 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 645 นิวตัน-เมตร อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ใน 4.9 วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้ 210 กม./ชม.
แบตเตอรี่ถูกเพิ่มความหนาแน่นพลังงานขึ้น 20% ชาร์จเร็วขึ้น 30% (เมื่อเทียบกับ BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 5) ส่งผลให้มีระยะทางขับขี่ไกลสูงสุดถึง 805 กิโลเมตร (WLTP) หากชาร์จที่สถานีชาร์จแบบ DC กำลังไฟ 400 กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง 372 กิโลเมตร ในเวลาเพียง 10 นาที หรือชาร์จจาก 10% ถึง 80% ได้ใน 21 นาที
นอกจากนี้ ระบบชาร์จแบบ Bidirectional charging ยังเป็นครั้งแรกในรถ BMW ที่ทำให้ตัวรถสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับไปได้ ทั้งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) หรือแม้แต่จ่ายไฟฟ้าให้กับบ้าน (V2H)
BMW iX3 เจเนอเรชันใหม่จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานแห่งใหม่ในเมือง Debrecen ประเทศฮังการี โดยจะเริ่มสายการผลิตในฤดูใบไม้ร่วงปี 2568 และจะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2569 อีกทั้งยังจะมีรุ่นที่ผลิตในเมืองเสิ่นหยางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนโดยเฉพาะอีกด้วย