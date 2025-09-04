“NEW INNOVA ZENIX” พรีเมียมเอ็มพีวีไฮบริด 7 ที่นั่ง ราคา 1.379–1.489 ล้านบาท

โตโยต้า แนะนำ NEW INNOVA ZENIX ชูจุดเด่นเครื่องยนต์ไฮบริด 2.0 ลิตร มอบสมรรถนะ 186 แรงม้า ประหยัดสูงสุด 20.8 กม./ลิตร มาพร้อมดีไซน์พรีเมียม ภายในหรูหรารองรับ 7 ที่นั่ง ฟังก์ชันครบครัน พร้อม 2 รุ่นย่อย HEV SMART และ HEV PREMIUM เคาะราคาตั้งแต่ 1.379 – 1.489 ล้านบาท จัดเต็มแคมเปญพิเศษทั้งดอกเบี้ยต่ำ ประกันภัย และสิทธิพิเศษมากมาย
NEW INNOVA ZENIX มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลังอัตโนมัติ E-CVT ให้กำลังรวมสูงสุด 186 แรงม้า ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร 6 รองรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 20.8 กม./ลิตร (อ้างอิง ECO Sticker)
การออกแบบภายนอกเน้นภาพลักษณ์พรีเมียม ลงตัวทั้งความหรูหราและความสปอร์ต โดดเด่นด้วยชุดตกแต่งใหม่รอบคัน ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เสริมด้วยปลายท่อสเตนเลส ขณะที่รุ่น HEV SMART มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว และชุดไฟหน้า–ไฟท้ายแบบ LED
ห้องโดยสารตกแต่งโทนสีดำ เรียบหรูและกว้างขวาง รองรับผู้โดยสาร 7 ที่นั่ง พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว เช่น
• เบาะนั่งแถว 2 แบบ Captain Seat (ทุกรุ่น)
• รุ่น HEV PREMIUM เพิ่มความเหนือระดับด้วยเบาะปรับไฟฟ้า Ottoman รองรับน่อง พร้อมโต๊ะส่วนตัวพับเก็บได้
• เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
• เบาะแถว 3 พับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ
• หลังคา Panoramic Moonroof (เฉพาะรุ่น PREMIUM)
• ประตูท้ายเปิด–ปิดไฟฟ้า พร้อม Kick Activated
ระบบความบันเทิงประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay (ไร้สาย) และ Android Auto เชื่อมต่อ T-Connect พร้อมจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว
Toyota Safety Sense ประกอบด้วย
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Dynamic Radar Cruise Control (All-Speed)
• ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS)
• ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลน (LDA with Steering Assist)
• ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
นอกจากนี้ยังมีถุงลม 6 ตำแหน่ง กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (รุ่น SMART) หรือกล้องรอบคัน Panoramic View Monitor (รุ่น PREMIUM)
รุ่นย่อยและราคา
• HEV SMART ราคา 1,379,000 บาท
• HEV PREMIUM ราคา 1,489,000 บาท
มีให้เลือก 3 สีภายนอก ได้แก่ สีขาว Platinum White Pearl (+10,000 บาท), สีดำ Attitude Black Mica และสีเงิน Silver Metallic จับคู่ห้องโดยสารสีดำ
นอกจากนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งแท้ อาทิ คิ้วกระจังหน้า, คิ้วกันกระแทกประตูโครเมียม, กล้องบันทึกภาพ 4K ฯลฯ รับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
ลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่ 1 – 30 กันยายน 2568 รับข้อเสนอพิเศษ ได้แก่
• ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.79%*
• หรือรับประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD (ขับดี ลดให้)
• สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา ข้าราชการบางกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.5%
• แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน 10 ปี
• ระบบไฮบริดรับประกัน 5 ปี (ไม่จำกัดระยะทาง)
• ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. ผ่านโปรแกรม TCFR Plus+
สัมผัส NEW INNOVA ZENIX ได้ที่ Toyota Alive บางนา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป รวมถึงกิจกรรมพิเศษภายในเดือนกันยายน เช่น
• TOYOTA Easy Drive Easy Deal ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต (25–28 ก.ย. 2568)
• กิจกรรม WE TIME DAY ณ โชว์รูมโตโยต้า (26–28 ก.ย. 2568)