All-new Honda Prelude ขุมพลังไฮบริด e:HEV ประกาศราคาทางการที่ญี่ปุ่น

All-new Honda Prelude เจเนอเรชันที่ 6 ประกาศราคาจำหน่ายทางการที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนเป็นต้นไป พ่วงขุมพลังไฮบริด e:HEV พร้อมเทคโนโลยี Honda S+ Shift เสมือนเกียร์ 8 จังหวะ
ฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น เผยรายละเอียดและราคาจำหน่าย All-new Prelude อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นการกลับมาของรถสปอร์ต 2 ประตู หลังจากถูกหยุดการทำตลาดตั้งแต่ช่วงปี 2544 พัฒนาภายใต้แนวคิดหลัก "Unlimited Glide" โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของเครื่องร่อน (Glider) ที่เคลื่อนที่อย่างอิสระบนท้องฟ้า
รูปลักษณ์ของเวอร์ชันจำหน่ายจริงถูกถอดแบบมาจากโฉมโปรโตไทป์ที่ถูกเปิดตัวเมื่อปี 2566 โดดเด่นด้วยจมูกด้านหน้าที่ต่ำ ติดตั้งไฟหน้าดีไซน์คล้ายปีกเครื่องบิน พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน มาพร้อมระบบ Adaptive Driving Beam และ Active Cornering Light เพื่อทัศนวิสัยยามค่ำคืน
ตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบง่าย ติดตั้งมือเปิดประตูภายนอกแบบเรียบไปกับตัวถัง และกระจังหน้าโคมเมียมตกแต่งด้วยสีดำ เสริมด้วยแถบตกแต่งสีน้ำเงินบริเวณกันชนหน้าและกันชนท้าย
ภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยสีทูโทนน้ำเงิน-ขาว เบาะนั่งด้านหน้าถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเบาะคนขับจะกระชับและเหมาะสำหรับการขับขี่แบบสปอร์ต ขณะที่เบาะผู้โดยสารถูกออกแบบเพิ่มความสบายในการโดยสารมากกว่า
นอกจากนี้ ยังมีพวงมาลัยทรง Flat-bottom พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift และมาตรวัดแบบ Full-graphic ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ขณะที่เบาะนั่งด้านหลังสามารถพับแยก 60:40 รองรับการบรรทุกถุงกอล์ฟหรือเซิร์ฟบอร์ดได้
Honda Prelude ใหม่ ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริด e:HEV ขนาดความจุ 2.0 ลิตร ขับเคลื่อนล้อหน้า ซึ่งปัจจุบันฮอนด้ายังไม่เปิดเผยตัวเลขแรงม้าและแรงบิดออกมา แต่ชูไฮไลต์ด้วยเทคโนโลยี Honda S+ Shift เพื่อจำลองการทำงานของเกียร์ 8 สปีด โดยเทคโนโลยีนี้จะควบคุมรอบเครื่องยนต์และจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เพื่อมอบความรู้สึกการขับขี่ที่ฉับไวและสมจริง
เทคโนโลยีดังกล่าวมาพร้อมโหมดการขับขี่ 3 โหมด คือ Sport, GT และ Comfort รวมถึงมีโหมด Individual ที่สามารถปรับตั้งการทำงานได้ 6 ส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์, พวงมาลัย, ช่วงล่าง, มาตรแสดงผล, เสียงเครื่องยนต์ และระบบ Adaptive Cruise Control
ระบบ Active Sound Control (ASC) ที่จำลองเสียงเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับรอบเครื่องยนต์ผ่านลำโพงภายในห้องโดยสาร ช่วยเพิ่มความรู้สึกเร้าใจในการขับขี่
Honda Prelude เจเนอเรชันที่ 6 ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Civic Type R เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่แบบสปอร์ต โดยมีจุดขายหลัก เช่น ช่วงล่างด้านหน้าแบบ Dual-axis Strut เพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน, ช่วงล่าง Adaptive Damper System (ADS) ปรับการทำงานตามสภาพการขับขี่, ระบบเบรก Brembo และล้อขนาด 19 นิ้ว
ตัวรถถูกติดตั้งระบบ Honda SENSING จำนวน 16 รายการเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้งหน้าจอ Honda CONNECT ขนาด 9 นิ้ว พร้อมระบบ Google built-in รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Google ได้อย่างสมบูรณ์ และระบบเสียง Bose Premium Sound ประกอบไปด้วยลำโพง 8 ตำแหน่งรอบห้องโดยสาร เป็นต้น
ทั้งนี้ All-new Honda Prelude เวอร์ชันญี่ปุ่นมีเพียง 1 รุ่นย่อย เคาะราคาจำหน่ายทางการไว้ที่ 6,179,800 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,350,000 บาท