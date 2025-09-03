Audi Concept C ต้นแบบรถสปอร์ตไฟฟ้า ชี้แนวทางออกแบบอาวดี้แห่งอนาคต

อาวดี้เผยโฉม "Audi Concept C" รถสปอร์ตไฟฟ้า 2 ที่นั่ง ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถต้นแบบ แต่ยังเป็นตัวแทนของปรัชญาการออกแบบใหม่ของแบรนด์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับรถยนต์อาวดี้รุ่นต่อไปในอนาคต
การออกแบบภายนอกของ Audi Concept C โดดเด่นด้วย กระจังหน้าทรงแนวตั้ง (Verticle frame) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรถในตำนานอย่าง Auto Union Type C และ Audi A6 เจเนอเรชันที่ 3 สื่อถึงตัวตนและแสดงออกถึงความล้ำสมัย ควบคู่ไปกับการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์
Audi Concept C ยังเป็นครั้งแรกที่มีการนำหลังคาแข็งแบบพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ในรถโรดสเตอร์ของ Audi ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเปิดหลังคารับลมได้อย่างอิสระ ขณะที่รถยังคงความแข็งแกร่งของตัวถังแบบชิ้นเดียว
นอกจากนี้ Concept C ยังสร้างเอกลักษณ์ด้วยการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายแบบ 4 ดวง ซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ Audi ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยรถต้นแบบตกแต่งด้วยสีตัวถัง Titanium มอบความรู้สึกหรูหรา ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา
ห้องโดยสารถูกตกแต่งเน้นความเรียบง่ายสไตล์มินิมอล ติดตั้งจอแสดงผลขนาด 10.4 นิ้วที่สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ทำให้ภายในห้องโดยสารดูเรียบง่ายและไม่รบกวนสมาธิผู้ขับขี่ ระบบการแสดงผลนี้จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ และทำงานร่วมกับปุ่มควบคุมแบบสัมผัสบนพวงมาลัยได้อย่างลงตัว
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่า Audi Concept C จะถูกต่อยอดนำไปผลิตจริงหรือไม่ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่อาวดี้จะมุ่งเน้นความชัดเจน ความล้ำสมัยทางเทคนิค และอารมณ์ความรู้สึกในการออกแบบ ซึ่งจะเป็นต้นแบบและส่งอิทธิพลต่อรถยนต์อาวดี้รุ่นต่อไปในอนาคต