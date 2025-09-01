โตโยต้าYaris ATIV HEV - GR Sport ครบทั้งความประหยัด นุ่มนวล และอารมณ์สปอร์ต

สัมผัสการขับจริงกับ Yaris ATIV HEV ใหม่ 2 รุ่นย่อย Premium และ GR Sport เผยให้เห็นการพัฒนาเกือบทั้งคัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถัง ระบบขับเคลื่อนไฮบริด พวงมาลัย และช่วงล่าง จนได้ฟีลลิ่งการขับที่ทั้งสบาย ประหยัด และขับสนุกกว่าเดิมอย่างชัดเจน
การเดินทางเริ่มต้นที่ Toyota Alive บางนา โดยผู้เขียนได้รับกุญแจ Yaris ATIV HEV Premium เป็นคันแรกเพื่อขับไปยังสนามพีระ เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ไฮบริด ที่พัฒนาต่อยอดจาก Yaris Cross แต่จูนใหม่ให้เหมาะกับน้ำหนักและบุคลิกของ ATIV กำลังสูงสุด 111 แรงม้า ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ e-CVT ที่ตอบสนองได้เนียนและต่อเนื่อง
จุดที่แตกต่างจากรุ่นเบนซิน 1.2 เดิม คือความเนียนในการออกตัวและการเร่งแซง มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้การตอบสนองฉับไวขึ้นและใช้รอบเครื่องต่ำลง ส่งผลให้การขับขี่ในเมืองลื่นไหลกว่าเดิมมาก บนเส้นทางมอเตอร์เวย์ การเร่งแซงที่ความเร็ว 80-120 กม./ชม. ทำได้มั่นใจกว่าที่คาดไว้ ที่สำคัญห้องโดยสารเงียบเกินคาด เสียงจากภายนอกเข้ามาน้อยมาก
ATIV HEV Premium ใช้โช้ก Twin-Tube แบบวาล์วคู่ พร้อมสปริงทรงกรวยด้านหลัง ปรับใหม่ให้รับกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมราว 120 กิโลกรัม ผลที่ได้คือรถนิ่งขึ้น ช่วงล่างเก็บแรงสะเทือนบนถนนขรุขระได้ดี ขับผ่านคอสะพานหรือรอยต่อถนนมั่นคงกว่า ATIV รุ่นก่อน เสริมด้วยการเพิ่มจุดเชื่อม Spot Welding และวัสดุซับเสียง ทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นอย่างชัดเจน
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากการขับจริงของคันเราอยู่ราว 30 กม./ลิตร ส่วนที่โตโยต้า เคลมไว้ อยู่ที่ 29.4 กม./ลิตร ซึ่งถือว่าทำได้ดีเยี่ยมสำหรับคนขับรถคันนี้ แต่มีนักข่าวในทริป ทำได้ถึง 32.5 กม./ลิตร
ห้องโดยสาร Premium ได้รับการปรับวัสดุใหม่ เพิ่มที่ชาร์จไร้สาย เบาะคู่หน้ามีโครงสร้างใหม่ หนุนหลังได้ดีขึ้นและนั่งสบายตลอดเส้นทางกว่า 100 กม. แม้วัสดุโดยรวมยังไม่หรูหราเท่าคู่แข่งบางราย แต่ถือว่าก้าวกระโดดกว่ารุ่นเดิม
ช่วงขากลับ ผู้เขียนสลับไปขับรุ่น Yaris ATIV GR Sport ฟีลลิ่งเปลี่ยนไปทันทีตั้งแต่กดคันเร่งแรก รุ่นนี้เน้นบุคลิกสปอร์ตมากขึ้น ทั้งการเซ็ตช่วงล่างที่หนึบแน่นและพวงมาลัย EPS ที่จูนใหม่ คม แต่สำหรับผู้เขียนเป็นผู้หญิงอาจจะหนักไปนิดในช่วงใช้ความเร็วต่ำ แต่เมื่อใช้ความเร็วสูงรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างมาก
GR Sport ใช้โช้กและสปริงแบบเฉพาะตัวที่แข็งกว่า Premium แต่ยังคงความสบายในระยะทางไกล จุดเด่นคือการเก็บอาการเวลาเปลี่ยนเลนกะทันหันหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ตัวรถนิ่งและมั่นใจมากขึ้น พวงมาลัยให้ความคมชัดขึ้น แม้บางช่วงอาจรู้สึกหนัก แต่ก็เสริมความมั่นใจในการขับที่ความเร็วสูงได้ดี
ระบบเบรกดิสก์ 4 ล้อ พร้อม ECU ใหม่ ตอบสนองได้มั่นใจขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับระบบไฮบริดที่ชะลอความเร็วด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์
GR Sport มาพร้อมชุดแต่งรอบคัน ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว กระจังหน้าแบบ GR สปอยเลอร์และดิฟฟิวเซอร์ท้าย พร้อมสีพิเศษ Emotional Red หลังคาดำ ดูสปอร์ตเต็มขั้น ภายในตกแต่งด้วยโทนดำ ตัดด้วย Trim สีแดง เบาะ Suede กระชับตัวมากขึ้น ให้บรรยากาศเร้าใจใกล้เคียงรถแข่งแต่ยังใช้งานจริงได้ทุกวัน
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากการขับจริงอยู่ที่ 26 กม./ลิตร จากที่โตโยต้า เคลมไว้ ที่ 27.8 กม./ลิตร แม้จะน้อยกว่า Premium เล็กน้อยเพราะใช้ล้อใหญ่และยางกว้างกว่า แต่ยังถือว่าประหยัดมากสำหรับรถที่เน้นอารมณ์สปอร์ต
จากการทดลองขับทั้งสองรุ่นไป-กลับ กทม-พัทยา และในสนามพีระ สรุปได้ว่า Yaris ATIV HEV ใหม่ คือรถที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดจากรุ่นเดิม ทั้งความเนียนนุ่มของระบบไฮบริด ช่วงล่างที่มั่นใจขึ้น เบาะนั่งที่สบาย และห้องโดยสารที่เงียบกว่าเดิม
• Premium เหมาะกับผู้ที่มองหารถใช้งานจริง ขับสบายทั้งในเมืองและเดินทางต่างจังหวัด ประหยัดน้ำมันสูงสุด เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
• GR Sport ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอารมณ์สปอร์ต ขับสนุก มั่นใจ และชื่นชอบการแต่งรถจากโรงงานโดยไม่ต้องเพิ่มเติมมาก
ด้วยราคาพิเศษช่วงเปิดตัว Premium 719,000 บาท และ GR Sport 769,000 บาท ทำให้ Yaris ATIV HEV กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถยนต์นั่งกลุ่มซับคอมแพกต์ในเวลานี้