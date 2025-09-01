อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว

กลุ่มตรีเพชรโดย วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนเจ้าของรถอีซูซุใช้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ กับโปรโมชันสุดคุ้มในแคมเพจ์น “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” ตั้งแต่วั นที่ 1 กันยายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 อีกทั้งลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เมื่อนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU และเข้ารับบริการตามที่ได้นัดหมาย ครอบคลุมทั้งการประหยัด ดูแลรถครบ จบในที่เดียว
รถปิกอัพอีซูซุทุกรุ่น และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุทุกรุ่น
• เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร เกรดมาตรฐาน ในราคาเพียง 1,199 บาท
• แพ็กเกจคืนความฟิต จะรถปีไหนก็ฟิตเหมือนใหม่ได้ คืนความมั่นใจให้รถคุณ เช่น
o แพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ พร้อมไส้กรองเกียร์ และท่อยางน้ำมันเกียร์ออโต้ เริ่มต้น 6,170 บาท
o แพ็กเกจล้างท่อร่วมไอดี วาล์ว EGR และปะเก็น เริ่มต้น 2,840 บาท
• ส่วนลดอะไหล่
o รถอายุ 7 ปีขึ้นไป รับส่วนลดอะไหล่สูงสุดถึง 20%
o รถอายุน้อยกว่า 7 ปี รับส่วนลด 5%
• คูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้ในครั้งถัดไป (เฉพาะลูกค้ารถอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด และรวมภาษี 5,000 บาทขึ้นไป)
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ฟรี! ตรวจเช็กสภาพรถ มูลค่า 330 บาท ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ส่วนลดยางยี่ห้อบริดจสโตน สูงสุด 2,000 บาท
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบราคาได้จากศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ (2 ตันขึ้นไปทุกรุ่น)
• ส่วนลดอะไหล่ สูงสุด 15% สำหรับกลุ่มอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น อะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• ส่วนลดยางบริดจสโตนสูงสุด 1,200 บาท สำหรับรถบรรทุก รุ่น NLR และ NLR Lite เมื่อเปลี่ยนครบ 4 เส้น พร้อมฟรี! ค่าแรง
• เปลี่ยนจาระบีทันใจ ภายใน 4 ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุก 4 ดุม
• ฟรี! ตรวจเช็กสภาพรถ (ครอบคลุม 50 รายการ) ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
สามารถรับสิทธิ์ทั้งหมดนี้ง่าย ๆ เพียงกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่นัดหมายและเข้ารับบริการในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวม 110 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท
• รางวัลที่ 1: บัตรเติมน้ำมัน Caltex รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
(มูลค่ารวม 60,000 บาท)
• รางวัลที่ 2: คูปองส่วนลดค่าบริการ รางวัลละ 500 บาท จำนวน 80 รางวัล
(มูลค่ารวม 40,000 บาท)
สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777 และติดตามข่าวสารของอีซูซุเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE: @isuzuthai
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด