xs
xsm
sm
md
lg

อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มตรีเพชรโดย วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนเจ้าของรถอีซูซุใช้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ กับโปรโมชันสุดคุ้มในแคมเพจ์น “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” ตั้งแต่วั นที่ 1 กันยายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 อีกทั้งลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เมื่อนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU และเข้ารับบริการตามที่ได้นัดหมาย ครอบคลุมทั้งการประหยัด ดูแลรถครบ จบในที่เดียว


รถปิกอัพอีซูซุทุกรุ่น และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุทุกรุ่น

• เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร เกรดมาตรฐาน ในราคาเพียง 1,199 บาท
• แพ็กเกจคืนความฟิต จะรถปีไหนก็ฟิตเหมือนใหม่ได้ คืนความมั่นใจให้รถคุณ เช่น
o แพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ พร้อมไส้กรองเกียร์ และท่อยางน้ำมันเกียร์ออโต้ เริ่มต้น 6,170 บาท
o แพ็กเกจล้างท่อร่วมไอดี วาล์ว EGR และปะเก็น เริ่มต้น 2,840 บาท
• ส่วนลดอะไหล่
o รถอายุ 7 ปีขึ้นไป รับส่วนลดอะไหล่สูงสุดถึง 20%
o รถอายุน้อยกว่า 7 ปี รับส่วนลด 5%
• คูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้ในครั้งถัดไป (เฉพาะลูกค้ารถอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด และรวมภาษี 5,000 บาทขึ้นไป)

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ฟรี! ตรวจเช็กสภาพรถ มูลค่า 330 บาท ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ส่วนลดยางยี่ห้อบริดจสโตน สูงสุด 2,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบราคาได้จากศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน


รถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ (2 ตันขึ้นไปทุกรุ่น)

• ส่วนลดอะไหล่ สูงสุด 15% สำหรับกลุ่มอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น อะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• ส่วนลดยางบริดจสโตนสูงสุด 1,200 บาท สำหรับรถบรรทุก รุ่น NLR และ NLR Lite เมื่อเปลี่ยนครบ 4 เส้น พร้อมฟรี! ค่าแรง
• เปลี่ยนจาระบีทันใจ ภายใน 4 ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุก 4 ดุม
• ฟรี! ตรวจเช็กสภาพรถ (ครอบคลุม 50 รายการ) ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม.


สามารถรับสิทธิ์ทั้งหมดนี้ง่าย ๆ เพียงกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่นัดหมายและเข้ารับบริการในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวม 110 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท

• รางวัลที่ 1: บัตรเติมน้ำมัน Caltex รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
(มูลค่ารวม 60,000 บาท)
• รางวัลที่ 2: คูปองส่วนลดค่าบริการ รางวัลละ 500 บาท จำนวน 80 รางวัล
(มูลค่ารวม 40,000 บาท)

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777 และติดตามข่าวสารของอีซูซุเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE: @isuzuthai

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว
อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว
อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว
อีซูซุ ชวนลูกค้า “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” พร้อมรับความคุ้ม ดูแลครบจบในแอปเดียว
กำลังโหลดความคิดเห็น