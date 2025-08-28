Porsche 956 LH รถแข่งในตำนาน จัดแสดงครั้งแรกในไทยที่ Curvistan Bangkok

Curvistan Bangkok ฉลองครบรอบ 1 ปี เปิดนิทรรศการ “Raceborn” ถ่ายทอดจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตของปอร์เช่ ไฮไลต์ Porsche 956 LH รถแข่งผู้พิชิต Le Mans ส่งตรงจากพิพิธภัณฑ์ปอร์เช่ เยอรมนี จัดแสดงครั้งแรกในไทย พร้อม Porsche 911 Carrera รุ่นล่าสุดที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งระดับตำนาน
Curvistan Bangkok พื้นที่ไลฟ์สไตล์ด้านยานยนต์และดีไซน์ใจกลางทองหล่อ เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ “Raceborn” ฉลองครบรอบ 1 ปี ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตของปอร์เช่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Porsche Museum ประเทศเยอรมนี, ปอร์เช่ ประเทศไทย และปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก
ไฮไลต์ของนิทรรศการครั้งนี้คือ Porsche 956 LH (Langheck / Longtail) รถแข่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของยุค Group C และเป็นต้นแบบที่ปูทางสู่ความสำเร็จยาวนานของปอร์เช่ในรายการ Endurance Racing
เปิดตัวครั้งแรกในปี 1982 Porsche 956 ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์กติกา FIA Group C ที่เข้มงวดด้านประสิทธิภาพเชื้อเพลิง วิศวกรปอร์เช่จึงใช้โครงสร้าง อะลูมิเนียมโมโนค็อก (Aluminium Monocoque Chassis) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของปอร์เช่ที่นำโครงสร้างลักษณะนี้มาใช้ในรถแข่ง ผลลัพธ์คือความแข็งแรง น้ำหนักเบา และเสถียรภาพสูง
ขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบนอน เทอร์โบคู่ ขนาด 2.65 ลิตร (Derived from Porsche 936) ที่ให้กำลังสูงสุดราว 635 แรงม้า ถ่ายทอดผ่านระบบเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ อัตราเร่งและพละกำลังมหาศาลผสานเข้ากับหลักอากาศพลศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเฉพาะเวอร์ชัน LH หรือ Langheck (Longtail) ที่ใช้ตัวถังท้ายยาวเพื่อรีดแรงเสียดทานต่ำสุดบนทางตรง ส่งผลให้ทำความเร็วสูงสุดได้กว่า 365 กม./ชม. บนทางตรงมูลแซน (Mulsanne Straight) ที่สนาม Le Mans
ในสนามแข่งขันจริง Porsche 956 ประสบความสำเร็จทันทีที่เปิดตัว คว้าแชมป์ 24 Hours of Le Mans ปี 1982 ด้วยการกวาดอันดับ 1-2-3 และสร้างชื่อเสียงต่อเนื่องด้วยชัยชนะในรายการ Endurance อีกนับไม่ถ้วน โดยมีนักขับระดับตำนานอย่าง Sir Jacky Ickx และ Derek Bell เป็นกำลังสำคัญ
หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทำให้ Porsche 956 กลายเป็นรถแข่งในตำนาน เกิดขึ้นในปี 1983 เมื่อ Stefan Bellof นักแข่งชาวเยอรมัน ขับ 956 LH ทำเวลาต่อรอบสนาม Nürburgring Nordschleife ได้ในเวลา 6 นาที 11.13 วินาที ซึ่งกลายเป็นสถิติที่ไม่มีใครทำลายได้ยาวนานถึง 35 ปี ก่อนที่ Timo Bernhard จะทำลายลงด้วย Porsche 919 Hybrid Evo ในปี 2018
ด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยว สมรรถนะไร้เทียมทาน และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ Porsche 956 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถแข่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ต และเป็นรากฐานของรถแข่งปอร์เช่รุ่นต่อมาอย่าง 962
ภายในนิทรรศการ “Raceborn” ที่ Curvistan Bangkok นอกจากการจัดแสดง 956 LH แล้วยังมี Porsche 911 Carrera รุ่นล่าสุด (992.2) ที่ตกแต่งด้วยลวดลายพิเศษ ได้แรงบันดาลใจจากสีสันและสปิริตของ 956 สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างอดีตและปัจจุบันของปอร์เช่อย่างลงตัว
นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2568 ที่ Curvistan Bangkok ซอยสุขุมวิท 38 เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 – 21.30 น.