ispace จับมือ Bridgestone พัฒนายางต้นแบบสำหรับรถสำรวจดวงจันทร์ ตั้งเป้าใช้จริงปี 2572

บริษัท ไอสเปซ (ispace) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศจากญี่ปุ่น ประกาศลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (Bridgestone) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลก เพื่อพัฒนายางสำหรับรถสำรวจดวงจันทร์ขนาดเล็กและกลาง โดยมีเป้าหมายใช้จริงบนพื้นผิวดวงจันทร์ภายในปี พ.ศ. 2572
ภายใต้ข้อตกลงครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของรถสำรวจ โดย Bridgestone ได้นำเสนอเทคโนโลยียางชนิดใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ (elastic wheels) เพื่อรองรับสภาพพื้นผิวที่ท้าทายและรุนแรงบนดวงจันทร์ ยางรุ่นพิเศษนี้ใช้โครงสร้างซี่ลวดโลหะบาง ช่วยให้ทนทาน ดูดซับแรงกระแทก และสามารถวิ่งผ่านก้อนหินหรือพื้นที่ขรุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยางดังกล่าวจะถูกติดตั้งบนรถสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบของ ispace ทั้งในรุ่นขนาดเล็กและกลาง โดยจะมีการทดสอบการทำงานบนโลกก่อนนำไปใช้งานจริงในภารกิจดวงจันทร์ นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองบริษัทประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจด้านการสำรวจอวกาศ และใช้ประโยชน์จากกองทุนยุทธศาสตร์อวกาศ (Space Strategy Fund) ที่อยู่ภายใต้การกำกับขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
นายทาเคชิ ฮาคามาดะ (Takeshi Hakamada) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ispace เปิดเผยว่า “เป้าหมายของ ispace ในการสร้างเศรษฐกิจกระแสใหม่บนดวงจันทร์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งการทำงานร่วมกับ Bridgestone ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ยางที่ทนทานต่อสภาพสุดขั้วของดวงจันทร์จะเป็นเทคโนโลยีที่ผลักดันภารกิจสำรวจของมนุษยชาติไปข้างหน้า”
ด้านนายมาซากิ โอตะ (Masaki Ota) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ OE Business Strategy & Planning / New Mobility Business ของ Bridgestone กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มวิจัยยางสำหรับรถสำรวจดวงจันทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และล่าสุดได้เปิดตัวโมเดลคอนเซปต์ที่มีน้ำหนักเบาลงเพื่อใช้กับรถสำรวจขนาดเล็กและกลาง พร้อมยืนยันว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจอวกาศและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต
การจับมือระหว่าง ispace และ Bridgestone ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศญี่ปุ่น ที่กำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจดวงจันทร์อย่างยั่งยืน และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอวกาศในเวทีโลก