อีซูซุโชว์ 4 รถแต่งสุดเร้าใจ ปลุกสายซิ่งในงาน Bangkok Auto Salon 2025

อีซูซุยกทัพรถแต่งเสริมหล่อหลากสไตล์ร่วมโชว์ในงาน “Bangkok Auto Salon 2025” มหกรรมรถแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ISUZU Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” โดยนำ 4 รถแต่งพิเศษ 4 คาแรกเตอร์มาสร้างสีสันบนเวที ได้แก่ ISUZU DRAGON MAX ตำนาน “มังกรทอง” รีสตอโมดโฉมใหม่, ISUZU MU-X “THE NEXT PEAK” สปอร์ตเอสยูวี, ISUZU D-MAX Hi-Lander สปอร์ตพรีเมียม และ ISUZU SAFETY CAR สายซิ่งสเปกสนามแข่ง ตอบโจทย์ทั้งคนรักสปอร์ตและแฟนเรซซิ่งโดยเฉพาะ
ไฮไลท์ของบูธอีซูซุ คือ ISUZU DRAGON MAX รถปิกอัพรุ่นมังกรทอง (TFR ปี 1988) ที่ถูกรีสตอโมด (Restomod) ผสานเสน่ห์คลาสสิกเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว โดดเด่นด้วยชุดกันชนหน้า กระจัง ฝากระโปรง และไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ใหม่ทั้งหมด เสริมสเกิร์ต Muscle Line และโป่งล้อ Wide Body เติมความดุดัน ปิดท้ายด้วยสี Katana Matte Silver สุดเท่
ภายในตกแต่งพรีเมียมสปอร์ต เบาะ Recaro Premium Classic หุ้มอาคันทาร่า จอมัลติฟังก์ชัน AIM MXT 10 นิ้ว และจอกลาง Android 11.8 นิ้วเชื่อมต่อกล่อง ECU Shop Ultra Boost ที่ดันกำลังสูงสุดถึง 220 แรงม้า แรงบิด 550 นิวตัน-เมตร พร้อมช่วงล่างใหม่ Profender Queen Series และเบรก Brembo จัดเต็มทุกมิติ
อีกหนึ่งคันที่ดึงสายตา คือ ISUZU MU-X ACTIVE 4x2 สีขาวมุก Dolomite White Pearl เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด เสริมลุคด้วยบอดี้พาร์ทสปอร์ต AKC โหลดช่วงล่าง 3.5 นิ้วจาก Profender Tune Series จับคู่ล้อ LENSO JAGER AJAX และยาง YOKOHAMA ADVAN SPORT ขนาด 20 นิ้ว พร้อมเบรก Run Stop ขนาดใหญ่ เพิ่มความมั่นใจทั้งแรงและหนึบ ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มองหารถครอบครัว SUV แต่ยังอยากได้อารมณ์สปอร์ตเต็มขั้น
ส่วน ISUZU D-MAX Hi-Lander 4 ประตู เครื่องยนต์ 3.0 Ddi MAXFORCE เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ยกระดับความหรูหราผสานความแรง ด้วย Bold Body Set ชุดแต่งพิเศษรอบคัน ล้อแต่งแท้จาก LENSO เติมความโฉบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตระดับ TOP CLASS เหมาะทั้งการใช้งานจริงและสะท้อนรสนิยมผู้ขับ
เพื่อเอาใจสายแข่ง อีซูซุยังขน ISUZU SAFETY CAR 2.2 Ddi MAXFORCE เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด รถนำขบวนที่โมดิฟายด้วยสเปกสนามจริง จัดแรงทะลุ 250 แรงม้า แรงบิด 515 นิวตัน-เมตร ผ่านกล่องพ่วง ECU Shop พร้อมคันเร่งไฟฟ้า ติดตั้งโช้ก Explorar สเปกแข่ง ดิสก์เบรก 6 POT Run Stop จาน 355 มม. ล้อ VEGAS MK Sport จับคู่ยาง Toyo Proxes Sport เสริมความปลอดภัยด้วย Roll Cage และเบาะแข่ง Sparco มาตรฐาน FIA เรียกได้ว่าเป็น Safety Car ที่ให้ฟีลเดียวกับรถแข่งเต็มพิกัด
วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันรถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะ แต่คือส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ เทรนด์การแต่งรถจึงสะท้อนตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ งาน Bangkok Auto Salon ถือเป็นวัฒนธรรมของคนรักการแต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และอีซูซุเองก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม นำรถแต่ง 4 รุ่นพิเศษมาจัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชื่นชอบการแต่งรถทั่วประเทศ”
อีกหนึ่งสีสันในงาน คือการรวมพลของ ISUZU CAR CLUB กว่า 30 คัน มาร่วมขบวน Car Parade บน Red Carpet สไตล์ Tokyo Street Show ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสใกล้ชิด พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจเรื่องการแต่งรถ
นอกจากนี้ อีซูซุยังจัดโปรโมชั่นพิเศษ “ดีแมคซ์ ดีจริง ลุ้นทองทุกสัปดาห์” สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถ ISUZU D-MAX ทุกรุ่นภายใน 31 สิงหาคมนี้ ลุ้นรับรางวัลจี้ทองคำน้ำหนัก 2 สลึง มูลค่ากว่า 26,000 บาท จำนวน 22 รางวัลทุกสัปดาห์
งาน “Bangkok Auto Salon 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 100 แฟน ๆ สายแต่งรถและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม ทดลองขับ และสัมผัสสมรรถนะสปอร์ตจากอีซูซุได้อย่างใกล้ชิด