ลาก่อน Godzilla! Nissan GT-R R35 คันสุดท้าย อำลาสายการผลิตในญี่ปุ่น

“Godzilla” ฉายาที่แฟนรถทั่วโลกตั้งให้กับ Nissan GT-R R35 กลายเป็นเพียงความทรงจำ หลังจากรุ่นสุดท้ายถูกผลิตเสร็จสิ้นที่โรงงานโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น ปิดตำนานรถสปอร์ตที่สร้างชื่อให้ Nissan มายาวนานกว่า 18 ปี
GT-R R35 เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 ด้วยสมรรถนะเร้าใจ เทคโนโลยีล้ำสมัย และชื่อเสียงในฐานะ “supercar killer” ที่มอบพลังความแรงเกินราคา จนกลายเป็นขวัญใจทั้งนักขับ นักแต่งรถ และแฟนวัฒนธรรมป็อปทั่วโลก
ไม่เพียงแค่ในสนามแข่ง GT-R ยังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์บนจอภาพยนตร์ Fast & Furious รวมถึงเกมแข่งรถชื่อดังอย่าง Gran Turismo และ Need for Speed อีกทั้งยังถูกนำไปโชว์ในงานรถยนต์และโซเชียลมีเดียต่อเนื่องนับทศวรรษ ทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของซูเปอร์คาร์ที่ “เข้าถึงได้”
GT-R R35 คันสุดท้ายมาในโฉม Midnight Purple T-Spec สีม่วงสะดุดตา ถือเป็นการปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรี และเป็นที่หมายตาของนักสะสมทั่วโลก
Ivan Espinosa ซีอีโอของ Nissan กล่าวถึงการปิดตำนานครั้งนี้ว่า “นี่ไม่ใช่การจากลาตลอดไป เราหวังว่าจะได้เห็นชื่อ GT-R กลับมาอีกครั้งในอนาคต”
แม้การผลิต R35 จะสิ้นสุดลง แต่ตำนานของ Godzilla ยังคงก้องอยู่ในหัวใจแฟนรถทั่วโลก และชื่อ GT-R จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจในโลกยานยนต์ต่อไป