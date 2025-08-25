เปิดสเปก Suzuki Fronx เวอร์ชันอินโดฯ ก่อนเปิดตัวกันยายนนี้

เปิดสเปก Suzuki Fronx เวอร์ชันอินโดนีเซีย หลังซูซูกิประเทศไทยประกาศเปิดลงทะเบียนเป็นเจ้าของเอสยูวีรุ่นดังกล่าว ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2568 นี้
Suzuki Fronx ถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยพัฒนาเป็น B-SUV พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และไมลด์ไฮบริด 1.5 ลิตร (Smart Hybrid) ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น
ตัวถังมีขนาดความยาวตลอดคัน 3,995 มม. ความกว้าง 1,765 มม. ความสูง 1,550 มม. ความยาวฐานล้อ 2,520 มม. และมีความสูงจากพื้นถนน 170 มม.
เวอร์ชันอินโดนีเซียติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ รหัส K15B ความจุ 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 105 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 138 นิวตัน-เมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที เลือกได้ทั้งเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ และธรรมดา 5 จังหวะ
อีกรุ่นเป็นเครื่องยนต์เบนซินไมลด์ไฮบริด Smart Hybrid รหัส K15C ความจุ 1.5 ลิตร ทำงานคู่กับ Integrated Starter Generator (ISG) และแบตเตอรี่ Lithium-ion กำลังสูงสุดอยู่ที่ 101 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 135 นิวตัน-เมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที
ระบบเกียร์มีทั้งอัตโนมัติ 6 จังหวะ และเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ เว้นแต่รุ่นท็อปสุด SGX จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้น เพื่อรองรับการทำงานของระบบช่วยเหลือการขับขี่ Suzuki Safety Support ที่ถูกสงวนไว้สำหรับรุ่นท็อปสุด
ดีไซน์ของ Suzuki Fronx เน้นความเป็นออฟโรดด้วยการตกแต่งส่วนล่างของตัวถังและซุ้มล้อด้วยวัสดุสีดำ ติดตั้งไฟหน้า LED แบบมัลติรีเฟลกเตอร์แยกส่วนกับไฟส่องสว่างเวลากลางวัน มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบปรับสูงต่ำจากปุ่มภายในห้องโดยสาร
ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแนวยาวพร้อมไฟเบรกและไฟเลี้ยวแบบ LED ติดตั้งล้อขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/60 R16 เป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อย และราวหลังคาเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์
ห้องโดยสารสามารถรองรับได้ 5 ที่นั่ง ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้าหรือหนังสังเคราะห์สลับผ้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ทุกรุ่นเป็นแบบปรับมือทั้งหมด โดยเบาะผู้ขับขี่สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเบาะแถวที่ 2 สามารถพับแยก 60:40
เวอร์ชันอินโดนีเซียติดตั้งหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว (รุ่นเริ่มต้นติดตั้งหน้าจอขนาด 7 นิ้ว) รองรับการเชื่อมต่อ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ, ช่องจ่ายไฟ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย และช่องแอร์แถวที่ 2
ระบบความปลอดภัย Suzuki Safety Support มีเฉพาะรุ่นท็อปสุด ประกอบด้วย ระบบป้องกันการชน Dual Sensor Brake Support II, ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control (ACC), ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist, ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitor รวมถึงกล้องมองภาพรอบคัน และเซ็นเซอร์กะระยะด้านท้าย เป็นต้น
ส่วนราคาจำหน่าย Suzuki Fronx ในอินโดนีเซียอยู่ระหว่าง 259,000,000 - 321,900,000 รูเปียห์ หรือประมาณ 510,000 - 640,000 บาท ส่วนราคาในไทยคาดว่าจะแตกต่างจากนี้เล็กน้อย