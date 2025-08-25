ตลาดพลิก EV เดือน ก.ค. แซงรถน้ำมัน กว่า 20%

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดยานยนต์ไทยเดือนกรกฎาคม 2568 เดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ที่รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นพระเอก หลังราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ดันยอดขายรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ BEV เติบโตแรง ขณะที่ยอดขายรถกระบะยังดิ่งต่อเนื่องและการส่งออกหดตัวหนักจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ
การผลิต
เดือนกรกฎาคม 2568 มีการผลิตรถยนต์ทั้งหมด 110,616 คัน ลดลง 15.06% จากเดือนมิถุนายน และลดลง 11.39% จากปีก่อนหน้า โดยกลุ่มรถยนต์นั่งลดลงถึง 16.61% จากการเลิกผลิตบางรุ่นเพื่อส่งออก แต่หากเจาะกลุ่ม BEV พบว่ายังพุ่งขึ้น 553.99% ขณะที่ HEV ลดลงเล็กน้อย 3.86% และ ICE ร่วงแรงกว่า 31.80%
ในรอบ 7 เดือนแรก (มกราคม – กรกฎาคม 2568) ยอดผลิตรวมอยู่ที่ 835,331 คัน ลดลง 5.73% โดยผลิตเพื่อส่งออก 549,113 คัน ลดลง 9.05% ขณะที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 286,218 คัน เพิ่มขึ้น 1.37% สะท้อนตลาดภายในประเทศยังพอมีแรงหนุนจาก EV
รถกระบะขนาด 1 ตันยังครองสัดส่วนใหญ่ที่สุดกว่า 63% แต่ก็ลดลงต่อเนื่อง โดยยอดผลิต 7 เดือนแรกอยู่ที่ 527,149 คัน ลดลง 3.20% ในขณะที่รถกระบะ BEV มีการผลิตแล้ว 134 คัน เพิ่มขึ้น 100%
ยอดขายในประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2568 มียอดขายรถยนต์ 49,102 คัน เพิ่มขึ้น 5.84% จากปีก่อน แม้ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน โดยรถยนต์นั่งและตรวจการณ์ขายได้ 31,988 คัน เพิ่มขึ้น 15.33% จากปีที่แล้ว และเป็นสัดส่วนสูงถึง 65.15% ของยอดขายรวม
รถ BEV กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก มียอดขาย 9,250 คัน เพิ่มขึ้นถึง 35.33% ขณะที่ PHEV โตแรง 316.88% และ HEV โต 16.09% ตรงกันข้าม รถ ICE เหลือเพียง 11,547 คัน ลดลง 2.45% สะท้อนการเปลี่ยนรสนิยมผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ส่วนรถกระบะขายได้ 10,968 คัน ลดลง 16.70% ต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 เดือนติดต่อกัน จากปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศและหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ
ยอดขายสะสม 7 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 351,796 คัน ลดลง 0.74% แต่ BEV พุ่งขึ้น 56.99% และ PHEV โตทะลุ 316% สวนทาง ICE ที่ลดลงกว่า 11%
การส่งออก
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 72,439 คัน ลดลง 13.27% จากปีก่อน โดยกลุ่ม ICE ร่วงแรงถึง 38.58% เหลือ 16,145 คัน แต่ไทยได้บันทึกประวัติศาสตร์ใหม่จากการส่งออก BEV ทั้งรถนั่งและกระบะรวม 167 คัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การส่งออก 7 เดือนแรกยังคงหดตัวรวม 11.74% อยู่ที่ 531,796 คัน มูลค่าลดลง 13.97% มาอยู่ที่ 361,224.05 ล้านบาท แม้ชิ้นส่วนและอะไหล่ยังคงโต
ยานยนต์ไฟฟ้า
เดือนกรกฎาคม มียานยนต์ BEV จดทะเบียนใหม่ 12,124 คัน เพิ่มขึ้น 45.51% โดยรถยนต์นั่งพุ่งแรง 77.21% ส่วน HEV จดทะเบียนใหม่ 11,815 คัน ลดลงเล็กน้อย 0.61% สะท้อนการเปลี่ยนทิศตลาดที่ BEV กลายเป็นตัวหลักชัดเจน
รวม 7 เดือนแรก BEV จดทะเบียนใหม่แล้ว 81,179 คัน เพิ่มขึ้น 35.08% ขณะที่ HEV อยู่ที่ 84,128 คัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ แม้ยอดผลิตและส่งออกรถยนต์รวมจะหดตัวตามเศรษฐกิจโลก แต่ตลาดในประเทศกลับสะท้อนพลังซื้อใหม่จากรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกำลังกลายเป็น “เมนสตรีม” เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้