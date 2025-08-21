“โตโยต้าเปิดตัว Yaris Ativ Hybrid ใหม่ ชูประหยัด-สปอร์ต ราคาแนะนำเริ่ม 719,000-769,000 บาท

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าขยายไลน์อัพรถยนต์พลังงานทางเลือกในตลาดไทย ล่าสุดเปิดตัว Toyota Yaris Ativ Hybrid ใหม่ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นครั้งแรกที่รถยนต์ซีดานขนาดเล็กยอดนิยมรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริด โดยมีให้เลือก 2 รุ่นย่อย คือ HEV Premium และ HEV GR Sport เพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้ที่มองหาความประหยัดคุ้มค่า และกลุ่มที่ต้องการความสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้น ราคาช่วงแนะนำรุ่น HEV Premium 719,000 บาท และ HEV GR Sport ราคา 769,000 บาท
สำหรับ Yaris Ativ Hybrid ใหม่นี้ มาพร้อมขุมพลังไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ให้กำลังรวมสูงสุด 111 แรงม้า ถ่ายทอดกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ e-CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า จุดเด่นคือการขับขี่ที่ราบรื่นและตอบสนองดี โดยเฉพาะอัตราเร่งในช่วงออกตัวและการเปลี่ยนถ่ายพลังงานระหว่างมอเตอร์และเครื่องยนต์ที่ทำได้อย่างนุ่มนวล
รุ่น HEV Premium ถูกชูเป็นจุดขายหลักด้านความคุ้มค่าและความประหยัดน้ำมันสูงสุดในกลุ่ม ด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตาม ECO Sticker อยู่ที่ 29.4 กม./ลิตร พร้อมปรับโฉมรายละเอียดภายนอกใหม่ อาทิ กระจังหน้าดีไซน์โครเมียมรมดำ ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว และห้องโดยสารตกแต่งด้วยเบาะหนังสังเคราะห์สีดำ-เทา เสริมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสใหม่ขนาด 10.1 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบชาร์จไฟไร้สาย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์หลัง และไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี
ในด้านความปลอดภัย รุ่นนี้มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety Sense (TSS) ที่อัปเกรดใหม่ เพิ่มฟังก์ชัน Lane Keeping Control (LKC) ทำงานร่วมกับ Adaptive Cruise Control แบบ All-speed รวมถึงระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSM), ระบบเตือนขณะถอย (RCTA), กล้องมองรอบคัน (PVM), กล้องบันทึกภาพด้านหน้า (DVR) และถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง
ส่วน รุ่น HEV GR Sport ถูกวางตำแหน่งสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นและความสนุกในการขับขี่มากขึ้น มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ต GR-S รอบคัน ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้า-ข้าง-หลัง สปอยเลอร์หลัง กระจังหน้าพร้อมสัญลักษณ์ GR และหลังคาดำ เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้วที่ออกแบบใหม่ อัตราการประหยัดน้ำมัน อยู่ที่ 27.8กม./ลิตร
ความแตกต่างที่สำคัญคือการปรับจูนช่วงล่างและพวงมาลัยใหม่ โดยด้านหน้าใช้แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงที่เซ็ตใหม่เฉพาะรุ่น GR Sport เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นใจในการเข้าโค้ง ขณะที่พวงมาลัยไฟฟ้า EPS ก็ปรับจูนพิเศษ พร้อมติดโลโก้ GR บนพวงมาลัยและเบาะหนังสังเคราะห์สีดำ เสริมอรรถรสด้วยชุดเครื่องเสียง Pioneer 6 ลำโพง
ในด้านสีสัน รุ่น HEV Premium มีให้เลือก 5 สี ได้แก่ เงิน Metal Stream Metallic, เทา Urban Metal, ดำ Attitude Black Mica, ขาวมุก Platinum White Pearl และแดง Red Mica Metallic ภายในตกแต่งสีดำ-เทา
ส่วนรุ่น HEV GR Sport จะมาในสไตล์ทูโทนหลังคาดำให้เลือก 3 สี ได้แก่ หลังคาดำทูโทน เลือกได้3สี: ดำ /
ขาวมุกหลังคาดำ (+12,000บาท) / แดงหลังคาดำ (+5,000บาท) (ภายในดำ)
นอกจากตัวรถแล้ว โตโยต้ายังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้ใช้ เช่น บริการสินเชื่อ Connected Auto Loan (CAL), ประกันภัย PHYD แบบ “ขับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น”, โปรแกรมสะสมคะแนน Toyota Alive X รวมถึง โปรแกรมบำรุงรักษาต่อเนื่อง TCFR+ เพื่อสร้างความมั่นใจและความคุ้มค่าในการครอบครองระยะยาว
เมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda City Hybrid หรือรถไฮบริดในกลุ่มเดียวกัน Yaris Ativ Hybrid ใหม่ถูกวางตำแหน่งให้เหนือกว่าในหลายด้าน ได้แก่
- อัตราประหยัดน้ำมัน: ถือเป็น “Best in Class” ด้วยตัวเลขสูงสุด 29.4 กม./ลิตร
- สเปกและอุปกรณ์: จัดเต็มและเหนือกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกัน
- ราคา: มั่นใจว่าถูกกว่าและคุ้มค่าที่สุด
- มาตรฐานการบริการ: ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการโตโยต้าที่ครอบคลุม อะไหล่พร้อมและความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคไว้วางใจ
- เทคโนโลยี Connected Device (T-Connect): มีบริการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านประกัน และตอบโจทย์ลูกค้าที่มีข้อสงสัยเรื่องการจัดการไฟแนนซ์ผ่าน Connected Auto Loan
โตโยต้าเปิดราคาช่วงแนะนำตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2568
- รุ่น HEV Premium ราคา 719,000 บาท จากราคาปกติ 729,000 บาท (สีขาวมุก +7,000บาท)
- รุ่น HEV GR Sport ราคา 769,000 บาท จากราคาปกติ 779,000บาท (สีพิเศษเพิ่มตามเงื่อนไข)
พร้อมมอบราคาพิเศษช่วงแนะนำถึง 31 ธันวาคม 2568 ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,443 บาท/เดือน หรือเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น 1 PHYD พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสูงสุด 10 ปี และระบบไฮบริด 5 ปี และโปรแกรมบำรุงรักษาต่อเนื่อง TCFR Plus+ ครอบคลุม 5 ปี หรือ 150,000 กม.
อุปกรณ์ตกแต่งแท้ Toyota Accessories เพื่อเพิ่มทางเลือก โตโยต้าเสนอชุดแต่งแท้ 2 แบบ ได้แก่
- CHARISMO DRIFT เสริมภาพลักษณ์พรีเมียม ราคาขายปลีกแนะนำ 19,990บาท
- GR สปอร์ตเรซซิ่งแรงบันดาลใจจากมอเตอร์สปอร์ต ราคา 28,990 บาท (พิเศษเหลือ 22,990 บาท) รับส่วนลด 6,000 บาท
ทั้งสองชุดรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กม. พร้อมเงื่อนไขผ่อนเพิ่มเล็กน้อย
ด้วยการผสมผสานสมรรถนะไฮบริดที่ทันสมัย ความคุ้มค่าด้านราคา อุปกรณ์ครบครัน และการสนับสนุนจากเครือข่ายบริการ โตโยต้ามั่นใจว่า Yaris Ativ Hybrid ใหม่ จะขึ้นแท่นซีดานไฮบริดขนาดเล็กที่ “คุ้มค่าที่สุด” และสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดไทย