ลัมโบร์กินีเผยโฉม “Fenomeno” ไฮเปอร์คาร์ V12 ไฮบริดแรงสุด 1,080 แรงม้า รุ่นลิมิเต็ด 29 คันทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Lamborghini เปิดตัว Lamborghini Fenomeno สุดยอดผลงานระดับลิมิเต็ดเอดิชัน ผลิตเพียง 29 คันทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของศูนย์ออกแบบ Lamborghini Centro Stile ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างซูเปอร์สปอร์ตคาร์ไอคอนิกตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา


Fenomeno โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สะท้อนปรัชญา “Design Manifesto” ของลัมโบร์กินี ถ่ายทอดเส้นสายเฉียบคมในสไตล์ลองเทล ผสานอากาศพลศาสตร์ล้ำสมัยกับงานดีไซน์อันบริสุทธิ์เพื่อสมรรถนะสูงสุด ห้องโดยสารยังคง DNA ของความเป็นอิตาเลียนแท้ผ่านสถาปัตยกรรมภายในที่ประณีตและฟังก์ชันที่ลงตัว


หัวใจสำคัญของ Fenomeno คือเครื่องยนต์ V12 ดูดอากาศธรรมชาติ กำลังสูงสุด 835 แรงม้า ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว ให้กำลังเสริม 245 แรงม้า รวมเป็น 1,080 แรงม้า ขับเคลื่อนผ่านโครงสร้าง Monofuselage คาร์บอนไฟเบอร์เต็มรูปแบบ ที่พัฒนาจากแรงบันดาลใจเครื่องบินรบ น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง ส่งผลให้รถมีอัตราส่วน 1.64 กก./แรงม้า เร่ง 0-100 กม./ชม. เพียง 2.4 วินาที และทำความเร็วสูงสุดเกิน 350 กม./ชม.


เพื่อสมรรถนะสูงสุดทั้งบนถนนและสนามแข่ง ลัมโบร์กินีติดตั้ง ระบบเบรกคาร์บอนเซรามิก CCM-R Plus, ล้ออัลลอย Single Nut Forged, ยางสมรรถนะสูงพัฒนาเฉพาะโดย Bridgestone และระบบกันสะเทือนสปอร์ตปรับแต่งพิเศษ เสริมด้วยนวัตกรรมใหม่อย่าง เซ็นเซอร์ 6D ที่ถูกนำมาใช้ในลัมโบร์กินีเป็นครั้งแรก


สเตฟาน วิงเคิลมันน์ ประธานและซีอีโอ Automobili Lamborghini กล่าวว่า: “ตั้งแต่การเปิดตัว Reventón ในปี 2007 เรามีเป้าหมายที่จะสร้างซูเปอร์สปอร์ตคาร์ลิมิเต็ดที่สะท้อนเอกลักษณ์และนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของแบรนด์ Fenomeno คือการสืบทอดปรัชญานี้ พร้อมยกระดับสมรรถนะและดีไซน์ให้เหนือชั้นกว่าเดิม”


Fenomeno ถือเป็นทายาทของตระกูลลิมิเต็ดรุ่นตำนานจากลัมโบร์กินี ได้แก่ Reventón (2007), Sesto Elemento (2010), Veneno (2013), Centenario (2016), Sián (2019) และ Countach LPI 800-4 (2021) โดยชื่อรุ่น Fenomeno ได้รับแรงบันดาลใจจากวัวกระทิงผู้กล้าหาญแห่งเมืองโมเรเลีย ประเทศเม็กซิโก เมื่อปี 2002 ซึ่งได้รับการละเว้นโทษจากความโดดเด่นที่เหนือธรรมดา คำว่า Fenomeno ในภาษาอิตาลีและสเปน แปลว่า “ปรากฏการณ์” อันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งพิเศษที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง


ด้วยสมรรถนะ ดีไซน์ และสถานะรุ่นพิเศษ Fenomeno จึงเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งซูเปอร์สปอร์ตคาร์ และการเฉลิมฉลองมรดกการออกแบบของ Lamborghini Centro Stile ที่ครองความยิ่งใหญ่มายาวนานกว่า 20 ปี











