ลีปมอเตอร์เดินหน้าขยายโชว์รูม ตั้งเป้า 15 แห่งสิ้นปี 2568 – ลุยเปิดตัว B10 ต.ค.นี้ ดันยอดขายครึ่งปีหลังทะลุ 600 คัน

บริษัท พระนครยนตรการ จำกัด (PNA) ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Leapmotor อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดการประชุมผู้จำหน่ายประจำปี Leapmotor Thailand Dealer Conference 2025 โดยมีผู้แทนจำหน่ายจากโชว์รูม 12 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม ภายใต้แนวคิด “A Leap Forward – เพราะทุกก้าว คือ โอกาส” เพื่อสรุปผลงานครึ่งปีแรกและประกาศทิศทางการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลัง
ภายในงาน ผู้จำหน่ายได้รับโอกาสสัมผัส Leapmotor B10 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด ที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกในตระกูล B Series โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นหลักที่ช่วยผลักดันยอดขายครึ่งปีหลังให้เกิน 600 คัน จากทั้งรุ่น C10 และ B10
ธวัชชัย จึงสงวนพรสุข กรรมการบริหาร PNA กล่าวในงานว่า การประชุมครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง Leapmotor และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมุ่งสร้างการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าอนาคตจะมีแบรนด์อื่นในเครือ Stellantis เข้ามาทำตลาดร่วมกับ Leapmotor ในโชว์รูมเดียวกัน
ด้านธีระพันธุ์ ละอองศรี ผู้จัดการทั่วไป ลีปมอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ตลาด EV ในไทยยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องเดินหน้าพัฒนาและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานโชว์รูม การบริหารจัดการคลังอะไหล่ การบริการหลังการขาย และการยกระดับบุคลากร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และรองรับการขยายโชว์รูมให้ครบ 15 แห่งภายในสิ้นปีนี้
นอกจากการขยายเครือข่าย บริษัทฯ ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับ สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี โดยโลโก้ Leapmotor จะปรากฏบนชุดแข่งขันประจำฤดูกาล รวมถึงการร่วมมือกับแอปพลิเคชันเช่ารถ Sub A Car เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้งานรถ Leapmotor ก่อนตัดสินใจซื้อจริง
ปัจจุบัน Leapmotor เปิดให้บริการโชว์รูมครบ 11 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งเป้าเพิ่มเป็น 21 แห่งภายใน 3 ปี พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการทุกโชว์รูมสู่ระดับสากล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า และตอกย้ำพันธกิจการเป็นแบรนด์ EV ที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคไทย