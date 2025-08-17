ส่องราคา Suzuki Jimny ออฟโรดรุ่นเล็กแต่ราคาไม่เล็ก

Suzuki Jimny กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกสังคมออนไลน์ เพราะแม้ว่าจะเป็นรถเอสยูวีสัญชาติญี่ปุ่นขนาดกะทัดรัด แต่ค่าตัวสมัยป้ายแดงสูงถึงเกือบ 1.8 ล้านบาท ลองไปดูกันว่ารถคันนี้จะมีทีเด็ดอย่างไรบ้าง ทำไมหลายคนจึงนิยมหามาครอบครอง
ปัจจุบัน Suzuki Jimny เจเนอเรชันที่ 4 ถูกตั้งราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการเอาไว้ที่ 1,760,000 บาท ในรุ่นตัวถังสีโมโนโทน และ 1,790,000 บาท ในรุ่นตัวถังสีทูโทน โดยสาเหตุที่มีราคาค่อนข้างสูงจนเทียบได้กับรถกลุ่ม D-segment เนื่องจากเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง
จุดขายสำคัญของ Suzuki Jimny ก็คือดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการออกแบบทรงเหลี่ยมสันคงไว้ซึ่งคาแร็กเตอร์ของรถออฟโรดอย่างเต็มเปี่ยม ไฟหน้าทรงกลมที่ถูกห้อมล้อมด้วยกระจังหน้าดีไซน์เรโทร ไฟท้ายติดตั้งรวมไว้กับชุดกันชน โป่งซุ้มล้อสีดำเพิ่มความบึกบึน แต่ยังคงเส้นสายที่ดูมีความนุ่มนวลสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม
ตัวรถมีขนาดความยาวตลอดคัน 3,480 มม. (ไม่รวมฝาครอบยางอะไหล่) ความกว้าง 1,645 มม. ความสูง 1,720 มม. และความยาวฐานล้อ 2,250 มม. เวอร์ชันไทยมีเฉพาะตัวถัง 3 ประตู ขณะที่หลายประเทศมีรุ่น 5 ประตูวางจำหน่ายด้วย (เช่น ญี่ปุ่น และอินเดีย)
Suzuki Jimny ถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ รหัส K15B ความจุ 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 102 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 130 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ และเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (ปัจจุบันเหลือเฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้น)
แม้ว่าสมรรถนะเครื่องยนต์จะไม่ได้หวือหวามากนัก แต่ Jimny ยังคงความเป็นออฟโรดอย่างเต็มเปี่ยมด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Part-time 4WD พร้อมเกียร์ Low-range ที่สายออฟโรดคุ้นเคยดี ไม่ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้วุ่นวาย ทนถึกถึงไหนถึงกัน ความสูงจากพื้นถนน 210 มม. เมื่อบวกกับฐานล้อที่มีขนาดสั้นกว่ารถทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปีนป่ายได้เป็นอย่างดี
ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานก็มีในระดับเบสิกเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งไฟหน้าแบบ LED เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างคราบโคลน ไฟท้ายแบบ LED เบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้าสีดำ หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว Suzuki Smart Connect พร้อมระบบนำทาง ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน และระบบช่วยชะลอความเร็วขณะอยู่บนทางลาดชัน เป็นต้น
ปัจจุบัน Suzuki Jimny เจเนอเรชันที่ 4 เรียกได้ว่าเป็นรถหายากรุ่นหนึ่งในตลาด ด้วยซัพพลายที่มีจำนวนจำกัด หลายคนนิยมซื้อเก็บสะสม ทำให้ราคามือสองยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ราว 1.2 - 1.3 ล้านบาทเลยทีเดียว