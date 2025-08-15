ไพรม์มัส กรุ๊ป จัดกอล์ฟการกุศล “Primus Charity Golf Tournament 2025” ลุ้นรางวัลใหญ่ ZEEKR 7X และแพ็กเกจตีกอล์ฟคุนหมิง

“ไพรม์มัส กรุ๊ป” ผู้จำหน่ายรถยนต์ระดับชั้นแนวหน้าของไทย ประกาศจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “Primus Charity Golf Tournament 2025” ในวันที่ 5 กันยายน 2568 ณ สนามกอล์ฟ สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้า และนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์ระดับชั้นแนวหน้าของไทยเปิดเผยว่า “ไพรม์มัส กรุ๊ป” ประกาศจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ เพื่อมอบประสบการณ์ระดับลักชัวรี่ย์ให้แก่ลูกค้ารถยนต์ในเครือไพรม์มัส ด้วยการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในรายการ “Primus Charity Golf Tournament2025" ในวันที่5 กันยายน2568 ณ สนามกอล์ฟ สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักกอล์ฟร่วมประชันฝีมือ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ แพคเก็จเล่นกอล์ฟสุดประทับใจ ที่สนามกอล์ฟชั้นนำระดับโลก “Spring City Golf & Lake Resort”ในเมืองคุนหมิง ประเทศจีนและลุ้นรางวัลHole in 1 รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยม รุ่นZEEKR 7Xใหม่ล่าสุด พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า2 ล้านบาท
การแข่งขันเปิดรับเพียง 144 ท่าน ค่าสมัครคนละ 4,000 บาท รูปแบบสโตรคเพลย์ 18 หลุม ใช้ระบบแต้มต่อ 36 (36 System) ในสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับโลกที่ใช้จัด LPGA ต่อเนื่องกว่า 17 ปี
นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป เปิดเผยว่า สำหรับการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายการ “Primus Charity Golf Tournament 2025” ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ในเครือ “ไพรม์มัส กรุ๊ป” โดยเฉพาะ ที่จะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันรายการนี้
รางวัลใหญ่จัดเต็ม :
-รางวัล Hole in 1 หลุม 8 พาร์ 3: ZEEKR 7X SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด
-รางวัลพิเศษ: แพ็กเกจตีกอล์ฟ 3 วัน 2 คืน ที่ Spring City Golf & Lake Resort เมืองคุนหมิง ประเทศจีน สำหรับ 12 นักกอล์ฟ พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักฟรี
-รางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
ในงานยังมีกิจกรรม ทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ จาก 5 แบรนด์ในเครือ ได้แก่ MERCEDES-BENZ, ZEEKR, DEEPAL, MG และ AION พร้อมรับ Golf Collection เป็นของที่ระลึก และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ เช่น ลามิน่า, เออร์โกประกันภัย, ฟอลคอนประกันภัย และ Shiny Wax
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2568 ที่โชว์รูมไพรม์มัส กรุ๊ปทุกสาขา หรือสอบถามโทร 063-945-3548, 02-095-5555 จำนวนจำกัดเพียง 144 สิทธิ์เท่านั้น