Toyota GR Supra Track Edition เคาะราคาทางการ 5,749,000 บาท

Toyota GR Supra Track Edition รุ่นพิเศษพร้อมช่วงล่าง Adaptive Variable Suspension ขุมพลัง 6 สูบ 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 387 แรงม้า ราคาทางการ 5,749,000 บาท วางจำหน่ายควบคู่ไปกับรุ่นมาตรฐาน ราคา 5,349,000 บาท
Toyota GR Supra Track Edition ถูกปรับแต่งเพื่อเสริมโครงสร้างตัวถังรถยนต์ และช่วงล่างใหม่ จากฝีมือการพัฒนาของ Toyota GAZOO Racing โดยจะเปิดรับจองจำนวนจำกัดผ่าน GR Garage ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota GR Performance อย่างเป็นทางการทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ
Toyota GR Supra Track Edition พัฒนาบนพื้นฐานของ GR Supra เจเนอเรชันที่ 5 รุ่นมาตรฐาน เพิ่มเติมด้วยแผ่นบังซุ้มล้อ (Wheel Arch Flap), ขยายขนาดแผ่นรีดอากาศใต้ท้องรถด้านหน้า (Front Air Spat), สปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์, ล้ออัลลอย 19 นิ้ว สี Matte Black, จานเบรกหน้า Brembo ขนาด 18 นิ้ว (374 มม.) และคาลิเปอร์สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR
รุ่น Track Edition เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกันโคลงหน้า (Front Stabilizer Bar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ ปรับปรุงมุมแคมเบอร์ล้อหน้าและล้อหลังใหม่ ช่วยให้ผู้ขับขี่มีเสถียรภาพในการเข้าโค้งที่ดีขึ้น เสริมความแข็งแรงบูชยางสำหรับปีกนกด้านหน้า (Front Control Arm) และขายึดยางเสริมแรงสำหรับซับเฟรมด้านหลัง (Rear Subframe Mount) ช่วยควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ
อีกทั้งยังเสริมความแข็งแรงโครงสร้างเหล็กกันโคลงใต้พื้นด้านหลัง (Rear Under-Floor Brace) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวถัง พร้อมปรับปรุงพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (Electric Power Steering) และระบบควบคุมเฟืองท้าย LSD (Limited Slip Differential) ช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวถนน และช่วยลดอาการหน้าดื้อขณะเข้าโค้ง
ภายในห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนัง Alcantara ตกแต่งโลโก้ GR ที่พนักพิงศีรษะ เข็มขัดนิรภัยสีแดงสไตล์สปอร์ต พร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Andriod Auto
GR Supra Track Edition ติดตั้งเครื่องยนต์ 6 สูบ ความจุ 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 387 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อมช่วงล่าง Adaptive Variable Suspension ปรับการทำงานอัตโนมัติเข้ากับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนน
ลูกค้าที่สั่งซื้อ GR Supra Track Edition จะได้รับการรับประกันรถยนต์ตามระยะทาง 3 ปี หรือ 100,000 กม., GR Service Package แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ระยะเวลา 3 ปี หรือ 72,000 กม., บริการ Roadside Service 5 ปี, ของที่ระลึกพิเศษ GR Collection และประสบการณ์แบบ Exclusive กับทีมนักแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand
ตัวถังมีทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีดำ Matte Black (ใหม่), สีขาว Matte Avalanche White Metallic, สีขาว White Metallic, สีดำ Black Metallic และสีแดง Prominence Red