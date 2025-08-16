จีเอ็มผนึกฮุนไดสู้ค่ายรถจีน เตรียมเปิดตัวรถ5รุ่นรวมอีวี

จีเอ็มจับมือฮุนไดสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากค่ายรถจีน ด้วยการร่วมกันพัฒนารถ 5 รุ่นที่รวมถึงคอมแพคเอสยูวี รถกระบะขนาดกลาง และอีวี รวมทั้งร่วมมือด้านลอจิสติกส์และการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งคู่สามารถลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัวในการผลิต และเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น
เจเนอรัล มอเตอร์ (จีเอ็ม) ของอเมริกา และฮุนไดจากเกาหลีใต้ ซึ่งหากนับกำลังการผลิตรวมกันจะถือว่า สูงที่สุดในโลกนั้น ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสองบริษัทแถลงว่า จะผนึกกำลังกันเปิดตัวรถใหม่ แพลตฟอร์มขั้นสูง และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะครอบคลุมถึงเอสยูวีขนาดเล็ก รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถกระบะขนาดกลาง และอีวี
จีเอ็มนั้นเป็นผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์มรถกระบะขนาดกลาง ขณะที่ฮุนไดกำลังโฟกัสที่เอสยูวีและรถตู้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม แม้รถเหล่านี้ใช้พื้นฐานสำคัญร่วมกัน แต่จะมีดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกต่างกันเพื่อสะท้อนความแตกต่างของแบรนด์
การร่วมมือพัฒนาของพันธมิตรคู่นี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนดเปิดตัวรถรุ่นเล็กในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เริ่มจากปี 2028 ซึ่งจะรวมถึงเอสยูวีขนาดเล็ก รถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถกระบะขนาดกลาง และมีทั้งแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในและไฮบริด
สำหรับรถตู้ไฟฟ้านั้น จีเอ็มระบุว่า จะผลิตในอเมริกาตั้งแต่ต้นปี 2028
นอกจากนั้น ฮุนไดและจีเอ็มยังร่วมมือกันในด้านลอจิสติกส์และการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งคู่สามารถลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัวในการผลิต และเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น
ทั้งสองบริษัทคาดว่า รถที่พัฒนาร่วมกันจะทำยอดขายได้ปีละ 800,000 คันหลังจากเดินเครื่องผลิตเต็มพิกัด
ปีที่แล้ว แมรี่ บาร์รา ซีอีโอจีเอ็ม เผยว่า จีเอ็มและฮุนไดจะร่วมกันเติมเต็มจุดแข็งและทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ภายใต้เป้าหมายในการปลดล็อกศักยภาพด้านขนาดและความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสองบริษัทเพื่อนำเสนอรถที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในแถลงการณ์ล่าสุด จีเอ็มประกาศว่า โครงการพันธมิตรนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยอดเยี่ยม และคาดว่า จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้
เท็ดดี้ คิม หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านยานยนต์ของบริษัทวิจัย มิแร-โมบิลิตี้ รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์วิส มองว่า การเป็นพันธมิตรนี้เป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลดีกับทั้งสองบริษัท โดยจีเอ็มสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีไฮบริดจากฮุนได ขณะที่ค่ายรถเกาหลีใต้แห่งนี้อาจใช้ความสัมพันธ์กับจีเอ็มในการเจรจาการค้ากับอเมริกา
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่แล้ว วอชิงตันและโซลบรรลุข้อตกลงการค้า โดยอเมริกาจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้ที่รวมถึงรถยนต์ 15%
ข้อตกลงนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศข้อตกลงด้านชิประหว่างบริษัทอเมริกากับเกาหลีใต้ เช่น เทสลาและแอปเปิลกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และระหว่างเทสลากับแอลจี อิเนอร์จี โซลูชัน
การร่วมมือกันของฮุนไดและจีเอ็มถือเป็นการตัดสินใจที่ดีในระดับโลก ขณะที่ทั้งคู่ต้องขับเคี่ยวกับรถต้นทุนต่ำจากแบรนด์จีนอย่างบีวายดีที่กำลังกวาดส่วนแบ่งตลาดในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ บริษัทอีวีจีนอาศัยกลยุทธ์การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ ที่ทั้งราคาถูกและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยี สร้างความกดดันอย่างรุนแรงต่อค่ายรถดั้งเดิมอย่างจีเอ็มให้ต้องเร่งลดต้นทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต และเพื่อรับมือกับการแข่งขันจากบริษัทอีวีจีน ค่ายรถหลายแห่งเลือกใช้วิธีเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นๆ เพื่อแบ่งปันต้นทุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่
นอกจากฮุนไดแล้ว จีเอ็มเคยเป็นพันธมิตรกับหลายบริษัทในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับฮอนด้าที่แม้ระยะหลังมีการทยอยยกเลิกไปก็ตาม เช่น แผนการร่วมพัฒนาอีวีราคามิตรภาพมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ ทว่า หนึ่งในความสำเร็จสำคัญของพันธมิตรคู่นี้คือ ฮอนด้า โพรล็อก และเชฟวี่ อิควิน็อกซ์ ที่ปัจจุบันทำยอดขายแซงหน้าอีวีเกือบทุกแบรนด์ในอเมริกา ยกเว้นเทสลา
การลดต้นทุนยังมีความสำคัญมากขึ้นขณะที่ภาษีศุลกากรของอเมริกาทำให้ผู้ผลิตรถทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนยังไม่มั่นใจว่า การร่วมมือระหว่างจีเอ็มกับฮุนไดจะได้ผลจริง
อัน ฮยอง-จิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบิลเลียนโฟลด์ แอสเส็ต แมเนจเมนต์ ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในโซล มองว่า แม้ฮุนไดและจีเอ็มเล็งเจาะตลาดในอเมริกาใต้ แต่คงยากที่จะเอาชนะบริษัทจีนที่ขณะนี้เป็นผู้นำในตลาดอีวีด้วยรถต้นทุนต่ำ นอกจากนั้นแม้ฮุนไดอาจเรียนรู้การผลิตรถกระบะจากจีเอ็ม แต่ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการสร้างรายได้จากเซ็กเมนต์นี้